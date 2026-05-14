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台北最美初夏紫色花海！ 免門票開逛「內雙溪愛情花季」 森林系體驗第2波報名 草地音樂會、市集手作免費玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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紫色旋風來襲！ 位於士林至善路底的「內雙溪自然中心」將於5月16日正式開啟愛情花季，不僅免門票、交通便利，更推出一系列沉浸式的森林手作體驗與音樂市集，讓大家在台北市近郊就能捕捉到滿山綻放的「愛情花」美景

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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台版「普羅旺斯」免門票！百公頃森林秘境開逛

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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藏身在士林區的內雙溪自然中心，是台北市近郊最完整的森林生態園區。每年5月至6月正是「愛情花」（百子蓮）綻放的季節，淡紫色的花朵在綠意盎然的森林背景下顯得格外仙氣。園區占地約100公頃，民眾不必長途跋涉，只需搭乘公車即可輕鬆抵達，是小資族與攝影愛好者不可錯過的期間限定美景。

圖／臺北大地誌
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圖／臺北大地誌
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5/16開幕日限定！吉祥物「鷲鷲」現身、抽獎好禮拿不完

圖／臺北大地誌
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《鷲在內雙溪－愛情花季》開幕式將於5月16日熱鬧登場，當天除了有精采的抽獎活動，淺山守護神—卡通吉祥物「鷲鷲」也會驚喜現身，與現場的小朋友互動同樂。開幕當日更加碼規劃了「環境友善市集」，主打減塑無廢概念，並伴隨悠揚的草地音樂會。現場還有「植感小書」與「鳥語花香手作工作坊」，讓旅人在漫步花海之餘，也能感受滿滿的文藝氣息。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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第二波活動5/18開搶！34場森林體驗限時報名

除了美拍花海，大地工程處今年精心策劃了多達34場的系列體驗。內容涵蓋：超級香料薑黃、手作中藥線香、抗疫香藥皂、森林療癒等8大主題方向。首波報名沒搶到別灰心，「第二波12場次」將於5月18日（一）中午12:00準時開放線上報名。因名額有限，建議有興趣的民眾設定鬧鐘上網搶訂，詳情可見「臺北市坡地環境教育網」或大地處臉書專頁「臺北大地誌」。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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沒報名到活動也別擔心！花季期間（5/17-6/14）除了週三休園外，平日皆開放民眾入園賞花。在大地處的巧思安排下，平日入園的訪客還有機會遇見快閃活動「虎頭包體驗」，不需事先預約即可現場參加。

圖／台北市政府工務局大地工程處提供
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內雙溪自然中心「鷲在內雙溪－愛情花季」

．活動日期： 2026/05/16（日）-06/14（日）

．地點： 內雙溪自然中心（台北市士林區至善路三段150巷27號）

．休園時間： 每週三休園

．入園費用： 免門票

．第二波活動報名： 5/18（一）中午 12:00 開放

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內雙溪自然中心 市集 花海 美景 大台北旅遊

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