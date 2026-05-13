雙色花海如仙境！ 台中隱藏版山丘「金針花+繡球花」震撼同框「白色飛馬」 初夏打卡美景必拍

初夏的台中新社正悄悄換上亮眼的花毯！ 台中「沐心泉休閒農場」有療癒人心的忘憂草「金針花」，還有溫柔婉約的「繡球花」，想一次捕足2大雙色花海美景，正是此刻的絕佳去處！

圖／IG@3more_hi4授權

沐心泉目前正值金針花季，滿山遍野的金針花隨著山勢起伏，宛如大自然在大地上鋪了一層厚厚的高質感地毯。沿著步道往上走，就能在金針花區捕捉到繡球花的身影，發現令人驚艷的「隱藏版視角」！

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沐心泉休閒農場的魅力，這裡標榜「一年四季都能賞花」，隨著季節輪替，櫻花、油桐、金針與繡球接續登場，最新報到必拍的是，金針的熱情與繡球的粉嫩藍紫爭相競演，這種「雙色花海」同框美景，加上巨石上矗立的「白色飛馬」藝術裝置，絕對是今年初夏最值得炫耀的打卡美照。

圖／IG@n720207授權

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目前入園全票為 $200，農場也提供美味的特色餐點，在被花海環繞的露天餐飲區，點上一份餐點，每份餐點還可以折抵100元，超值享受！

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【沐心泉休閒農場】

．地址： 台中市新社區中和里中興街60號（可直接導航「沐心泉休閒農場」）

．營業時間： 09:30～18:00

．入園費用： 全票 200元（每份餐點可折抵100元）

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