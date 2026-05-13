雙色花海如仙境！ 台中隱藏版山丘「金針花+繡球花」震撼同框「白色飛馬」 初夏打卡美景必拍
初夏的台中新社正悄悄換上亮眼的花毯！ 台中「沐心泉休閒農場」有療癒人心的忘憂草「金針花」，還有溫柔婉約的「繡球花」，想一次捕足2大雙色花海美景，正是此刻的絕佳去處！
沐心泉目前正值金針花季，滿山遍野的金針花隨著山勢起伏，宛如大自然在大地上鋪了一層厚厚的高質感地毯。沿著步道往上走，就能在金針花區捕捉到繡球花的身影，發現令人驚艷的「隱藏版視角」！
沐心泉休閒農場的魅力，這裡標榜「一年四季都能賞花」，隨著季節輪替，櫻花、油桐、金針與繡球接續登場，最新報到必拍的是，金針的熱情與繡球的粉嫩藍紫爭相競演，這種「雙色花海」同框美景，加上巨石上矗立的「白色飛馬」藝術裝置，絕對是今年初夏最值得炫耀的打卡美照。
目前入園全票為 $200，農場也提供美味的特色餐點，在被花海環繞的露天餐飲區，點上一份餐點，每份餐點還可以折抵100元，超值享受！
【沐心泉休閒農場】
．地址： 台中市新社區中和里中興街60號（可直接導航「沐心泉休閒農場」）
．營業時間： 09:30～18:00
．入園費用： 全票 200元（每份餐點可折抵100元）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。