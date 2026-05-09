30年「相思樹海」炸裂盛開！ 彰化隱藏版「2公里森林步道」 滿山頭「黃金花瀑」美瘋了

5月限定花季不只油桐！ 位於彰化的「麒麟山森林步道」掀起一股黃金相思浪潮，滿山遍野的相思樹小黃花同步綻放，遠看彷彿替山頭披上了一層金黃地毯，視覺效果極其震撼。

圖／IG@bruce570318

彰化田中鎮的麒麟山森林步道，擁有樹齡超過30年的相思樹群，一直是以茂密林蔭著稱的踏青好去處。有網友驚喜分享，今年的花況堪稱「特別金黃」，不只是麒麟山，甚至從高速公路沿線一路北上至苗栗山區，都能看見整片山頭呈現濃郁的鮮黃色澤。

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麒麟山森林步道全長約 2 公里，規劃得相當完善，特別採用「自然工法」整建，不僅盡可能保留了山區原始的大樹與生態植群，路線輕鬆，步行500多公尺就有觀景平台，是適合全家大小健行賞花的出遊好地方！

圖／IG@bruce570318

想要捕捉最壯觀的「黃澄澄」美照，建議把握 5 月中旬前的黃金觀賞期。

📍導航定位：「麒麟山森林步道」

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