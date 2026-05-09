台中高鐵特區迎國際新地標！「歐洲百年奢華酒店」首度來台，開幕時間曝

台中城市天際線即將再添話題新作。來自歐洲的頂級飯店品牌 Kempinski Hotels 凱賓斯基酒店，確定首度插旗台灣，選址台中高鐵烏日特區大型複合開發案「D-ONE 第一大天地」，打造全新國際五星級酒店，預計於2027年底正式開幕，未來也將成為中台灣旅宿市場的重要新亮點。

圖／第一大國際發展股份有限公司提供

近年隨著高鐵、台鐵與捷運交通網絡逐漸成熟，烏日不再只是旅客轉乘節點，而是朝向國際商務與觀光門戶發展。此次凱賓斯基進駐，也讓台中高鐵生活圈再度升級，從住宿、購物到藝文空間，形成結合旅遊與城市生活的新型態聚落。

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擁有超過百年歷史的凱賓斯基，創立於1897年，目前於全球多個國家皆設有據點，以融合在地文化與歐洲待客精神聞名。品牌不追求統一模板，而是依據每座城市特色，打造不同風格的住宿體驗，也因此成為許多旅人心中的經典奢華酒店代表。

未來落腳台中的「第一大凱賓斯基酒店」，將座落於「D-ONE 第一大天地」核心區域。整體開發規模約4.8萬坪，除了國際酒店外，還將整合百貨商場、商辦空間、會展中心、劇場與藝術場館等機能，預計分階段開幕。園區內同步規劃約500公尺長的精品商業廊帶，引進國際品牌旗艦店，營造兼具購物與休閒的都會氛圍。

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另一項備受矚目的焦點，則是由日本建築師 Kengo Kuma 親自設計的空中步道「月亮灣」。步道以溫潤木質格柵為主要元素，透過流線弧形設計串聯高鐵站與園區，不僅強化交通動線，也讓原本單純的移動空間轉化為具有藝術感的城市景觀。

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設計上延續隈研吾一貫擅長的自然建築語彙，利用木材、光影與通透感，打造與城市環境融合的步行體驗。未來這條空中廊道也規劃結合展覽與公共藝術功能，讓旅客從抵達台中的第一刻起，就能感受到不同於以往的城市旅遊氛圍。

隨著國際酒店品牌與大型複合開發陸續到位，台中高鐵特區正逐步展現全新城市樣貌，也為中台灣觀光與國際商務市場注入更多想像空間。

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