快訊

偷拍疑雲難止血！衛福部長怒喊停業處分 愛爾麗今稱「信託1億基金保障會員」

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

台中高鐵特區迎國際新地標！「歐洲百年奢華酒店」首度來台，開幕時間曝

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／第一大國際發展股份有限公司提供
圖／第一大國際發展股份有限公司提供

台中城市天際線即將再添話題新作。來自歐洲的頂級飯店品牌 Kempinski Hotels 凱賓斯基酒店，確定首度插旗台灣，選址台中高鐵烏日特區大型複合開發案「D-ONE 第一大天地」，打造全新國際五星級酒店，預計於2027年底正式開幕，未來也將成為中台灣旅宿市場的重要新亮點。

圖／第一大國際發展股份有限公司提供
圖／第一大國際發展股份有限公司提供

近年隨著高鐵、台鐵與捷運交通網絡逐漸成熟，烏日不再只是旅客轉乘節點，而是朝向國際商務與觀光門戶發展。此次凱賓斯基進駐，也讓台中高鐵生活圈再度升級，從住宿、購物到藝文空間，形成結合旅遊與城市生活的新型態聚落。

圖／第一大國際發展股份有限公司提供
圖／第一大國際發展股份有限公司提供

圖／第一大國際發展股份有限公司提供
圖／第一大國際發展股份有限公司提供

擁有超過百年歷史的凱賓斯基，創立於1897年，目前於全球多個國家皆設有據點，以融合在地文化與歐洲待客精神聞名。品牌不追求統一模板，而是依據每座城市特色，打造不同風格的住宿體驗，也因此成為許多旅人心中的經典奢華酒店代表。

未來落腳台中的「第一大凱賓斯基酒店」，將座落於「D-ONE 第一大天地」核心區域。整體開發規模約4.8萬坪，除了國際酒店外，還將整合百貨商場、商辦空間、會展中心、劇場與藝術場館等機能，預計分階段開幕。園區內同步規劃約500公尺長的精品商業廊帶，引進國際品牌旗艦店，營造兼具購物與休閒的都會氛圍。

圖／第一大國際發展股份有限公司提供
圖／第一大國際發展股份有限公司提供

另一項備受矚目的焦點，則是由日本建築師 Kengo Kuma 親自設計的空中步道「月亮灣」。步道以溫潤木質格柵為主要元素，透過流線弧形設計串聯高鐵站與園區，不僅強化交通動線，也讓原本單純的移動空間轉化為具有藝術感的城市景觀。

圖／第一大國際發展股份有限公司提供
圖／第一大國際發展股份有限公司提供

設計上延續隈研吾一貫擅長的自然建築語彙，利用木材、光影與通透感，打造與城市環境融合的步行體驗。未來這條空中廊道也規劃結合展覽與公共藝術功能，讓旅客從抵達台中的第一刻起，就能感受到不同於以往的城市旅遊氛圍。

隨著國際酒店品牌與大型複合開發陸續到位，台中高鐵特區正逐步展現全新城市樣貌，也為中台灣觀光與國際商務市場注入更多想像空間。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

高鐵 酒店 歐洲

相關新聞

台中高鐵特區迎國際新地標！「歐洲百年奢華酒店」首度來台，開幕時間曝

歐洲豪華酒店品牌凱賓斯基確認將在台中高鐵烏日特區設立首家國際五星級酒店，預計2027年底開幕，進一步提升中台灣旅宿市場。新酒店將與百貨商場、會展中心等設施結合，形成全新城市生活聚落。

2026母親節超強必收！全台「飲品餐飲+樂園飯店」優惠：媽媽免費入園、王品送龍蝦、超商咖啡買10送10

2026年母親節，各大商家推出多項超值優惠，包含超商咖啡買10送10、義大樂園1元入園及王品牛排免費招待龍蝦，讓媽媽享受一系列美食與樂趣，快把握這些難得機會！

純白新地標超好拍！全台最美「巨型紙飛機」咖啡廳宜蘭登場 買CAFE!N免跑台北 還有超萌紙飛機彩蛋

宜蘭市迎來全台最美的「巨型紙飛機」咖啡廳——CAFE!N，首店於5/11正式開幕，獨特白色幾何設計成新地標。店內無低消、不限時，餐點豐富，還有開幕優惠，吸引咖啡愛好者到訪。

「吃」心絕對！台灣旅客搜尋偏好大不同 最在乎評價以及「有沒有包餐」

台灣旅客選擇住宿時，「評價」成為最重要的考量因素，凸顯對其他旅客心得的重視。此外，「有沒有包餐」也高居熱門搜尋前十，顯示「住＋吃」的旅遊體驗受到青睞。Agoda報告指出，實用條件如停車場和浴缸同樣受到

日本關西、關東雙航線出發！吉伊卡哇聯名渡輪 8月啟航

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】吉伊卡哇的粉絲們注意了！配合即將在今年07/24於日本全國上映的《吉伊卡哇電影版：人魚之島的秘密》，日本知名大型渡輪「Sunflower」宣布將於08/06起，推出粉絲絕

每人1100元住星級飯店！ 「雲朗線上旅展」5/7準時開搶 超狂「旺假日不加價」、下單就抽「住宿券餐券」、加碼玩線上扭蛋

「雲朗觀光線上旅展」將於5/7至5/18舉行，推出每人僅需1100元的住宿優惠及早餐，加碼「旺假日不加價」優惠，還有早鳥抽獎與扭蛋活動，讓旅遊控不容錯過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。