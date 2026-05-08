2026母親節超強必收！全台「飲品餐飲+樂園飯店」優惠：媽媽免費入園、王品送龍蝦、超商咖啡買10送10

犒賞辛苦的媽媽快收下這篇！ 迎接2026年母親節，各大超商、餐飲、手搖飲及樂園紛紛祭出超狂優惠大絕招，快帶媽媽喝咖啡、吃霜淇淋、大嗑王品龍蝦，還能免費入園主題樂園，為大家整理了「2026母親節優惠懶人包」，準備陪媽媽度過最難忘的佳節！

【超商與連鎖咖啡】

圖／星巴克、全家、7-ELEVEN、萊爾富、美廉社

● 7-ELEVEN：濃萃美式、精品系列及最新梔子花青茶等指定品項全部「買2送2」；針對雲端寄杯族，「一起品茶趣」活動更推出指定飲品「買10送10」。

● 全家便利商店：即日起至5/10推出 Fami!ce 霜淇淋限時6元超殺優惠（需搭配指定支付），5月新登場的「泰式奶茶霜淇淋」帶媽媽去掃一支。

● 萊爾富：即日起至5/11，特濃咖啡系列與珍珠飲品系列，推出「買1送1」超值回饋。

● 美廉社：針對APP會員，大杯美式、鮮奶拿鐵及濃萃系列推出「買5送5」方案。

● 星巴克：於5/8限定推出「買一送一」好友分享，而5/10母親節當天更有溫馨驚喜，於門市單筆消費滿額即贈送空運來台的「康乃馨」。

【手搖甜品】

圖／CoCo 都可、序序茶、丘森茶室、CAMÉLIA 山茶花、The Ice Cream & Cookie Co

● 五桐號：攜手外送平台 Uber Eats，祭出「一把青茶」與「老鹽梅子」買一送一。

● CoCo 都可：透過「都可訂」平台點餐，「奶茶三兄弟」與「手作仙草凍乳」等指定飲品，任選2杯僅需80元。

● 丘森茶室：5/10母親節當日限定，憑媽媽手冊或戶口名簿任一有效證件，即可免費兌換價值50元飲品一杯。

● 序序茶 TOPUP：於5/10前推出指定款「金珠茶花紅烏龍鮮奶茶」買一送一，記得先領取「你訂」優惠券。

● CAMÉLIA 山茶花：CAMÉLIA進駐漢神洲際，於5/10(日)前完成社群指定任務，即可獲贈品牌開幕小禮乙份。

● The Ice Cream & Cookie Co：最新推出可以吃的花「雲朵棉花糖」冰淇淋，於5/10前，更推出「加50元，多一球冰淇淋」的限定優惠。

【餐廳+速食】

圖／TASTy 西堤牛排、王品牛排、摩斯漢堡、舞古賀 mini鍋物、千葉火鍋

● 摩斯漢堡：5/15前至摩斯漢堡門市索取「花束傳情摺紙卡」，完成摺紙寫下感恩心情，於櫃台出示後，即可免費兌換「中杯摩斯咖啡」乙杯，每店限量100杯；6/30前，更推出「奶油萵苣大花束」，每束899元。

● 頂呱呱：至5/10前推出購買「呱心派對桶」含原味雞腿3隻、原味炸雞3塊、呱呱包3顆與可樂曲線瓶(1.25L)1罐；即贈「點心盒」含有地瓜薯條1份、甜甜包2顆、阿勇雞塊6塊(附田園醬)，整組優惠價598元，現省226元。

● 王品牛排：5/29前平日限定，只要姓名含「真、淑、美、麗」同音任一字，內用2客套餐即免費招待「極鮮龍蝦」乙隻！

● TASTy 西堤牛排：5/31前到店內用經典套餐並完成「給媽媽一個擁抱」挑戰，主廚即加碼招待美味的「魚子醬焗烤蝦」乙份。

● 千葉火鍋：5/10前至千葉火鍋開鍋消費，完成Facebook打卡並Tag 母親或留下母親節祝福，即送哈根達斯雪糕乙支；再推限量法式甜點「開心果達克瓦茲」。

● 這一小鍋：即日起至5/20，只要憑「2026年報稅單據」來店內用，即享「三人同行一人免費」(需含一位母親)。

● 舞古賀 mini鍋物：5/10前全台門市推出「紅蟳雙響」套餐優惠價398元，可享招牌昆布鍋底一份及2隻肥美的紅蟳，每日僅限量10組；高雄華榮路門店更祭出消費滿2,680元以上之含龍蝦指定海陸套餐，可享加價399元升級「雙龍蝦」(須提前預定)。

● 金大鋤壽喜燒：5/29前每逢平日(週一至週五)，只要四位大人同行，其中一位媽媽的餐費由店家大方買單。

● 一条通：5/31前推出母親節限定壽司優惠「媽咪增嬛賺」，加10元送鮭魚肚、炸蝦壽司。

【飯店住宿&美食】

圖／台北凱撒大飯店、將捷金鬱金香酒店、台北花園大酒店

● 將捷金鬱金香酒店 (河畔餐廳)：5/10前用餐出示媽媽證件，招待「避風塘炒蝦」，且「蝦子數量按媽媽年齡計算」，年資越深吃越多！

● 台北花園大酒店 (饗聚廚房)：5/10前內用送每位媽媽檸檬漬片組，四人同行再加贈4吋伯爵茶蛋糕；晚餐時段還有康乃馨可拿，升級套餐更有精選主餐加贈，寵媽無上限。

● 台北凱撒大飯店：推出「好眠寵媽」住房專案，5/31前入住指定房型4,799元起，除了贈送自助晚餐外，還附贈助眠膠囊及SPA抵用券。5/10(日) 午晚餐限定，母親節CHEckers成人用餐送龍蝦。

【全台樂園】

圖／兒童新樂園、劍湖山世界、六福村、小人國、遠雄海洋公園

● 兒童新樂園：在5月底前寵愛女性，媽媽本人可享「免費入園」。

● 義大遊樂世界：5月週末限定，媽媽入園竟然只要「1元」，需搭配一名購買全票者入園。

● 六福村：5/10前推出媽媽本人「免費入園」，只要搭配一名購票者即可，同行的親友最多4位也能享有799元優惠。

● 劍湖山世界：5/10前女性遊客只要穿著「印花服飾」(如碎花、花襯衫)入園，整天玩到底只要99元。

● 小人國主題樂園：5月指定週末祭出組合票價，18歲以上女性搭配一名12歲以下孩童，雙人入園合計僅需520元。

● 麗寶樂園：則是回饋在地居民，5月份凡設籍台中市的母親或主要照顧者，本人與同行親友(至多3名)，每人僅需399元。

● 遠雄海洋公園：玩創意姓名學，5/10前只要姓名中含有「女」或「母」字(不限同音，需含字根)，入園門票直接下殺99元！

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