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純白新地標超好拍！全台最美「巨型紙飛機」咖啡廳宜蘭登場 買CAFE!N免跑台北 還有超萌紙飛機彩蛋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@cafeintw
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不用跑台北了！ 時髦連鎖咖啡品牌「CAFE!N 硬咖啡」終於插旗東部，首間門市就落腳宜蘭市，更驚艷的是建築外觀竟然化身「巨型紙飛機」，超吸睛的白色三角幾何設計，將成為宜蘭全新地標、最潮IG打卡熱點！

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CAFE!N玩轉建築新美學，與德築集團強強聯手，進駐智慧住宅「築楓自在生活村」。店裝靈感大玩幾何遊戲，以「紙飛機」為核心延伸出充滿張力的三角量體，從建築外觀到室內的天花板鐵件、甚至是桌子與傘架，隨處都能發現驚喜的三角元素。

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整體空間延續品牌標誌性的極簡純白，並巧妙點綴德築獨有的「活力黃」，不同於一般網美店，門市不僅外型亮眼，內涵更是紮實。二層樓的用餐空間不僅免低消、不限時，還超貼心地提供免費插座，讓咖啡控們可以窩上一整天。

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餐點部分從早上8:00就開賣，豐富程度讓人驚艷，包括現烤可頌、漢堡、熱壓三明治、熱狗堡，還有甜點控最愛的司康與蛋糕，搭配職人級咖啡或茶飲，早餐到下午茶一站式滿足。

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慶祝CAFE!N東部首店登場，5/11至5/16正式開幕期間，只要是會員消費「飲品+餐食」就能直接現折30元，周邊商品2件還有85折優惠。此外，單筆消費滿399元有超萌 wasabi bear 購物袋，或消費滿599元超酷的「BATMAN 蝙蝠俠玻璃對杯」免費帶回家。

另外，5月份的每個週五，來店消費還能參加專屬刮刮樂，有機會抽中德築品牌設計好物！

圖／IG@cafeintw
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【CAFE!N 硬咖啡 宜蘭築楓門市】

．地址： 宜蘭縣宜蘭市嵐峰路一段1號

．電話： 03-931-0637

．營業時間： 08:00 - 17:00

．開幕時程： 5/10前試營運、5/11正式開幕

圖／IG@cafeintw
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CAFE!N 咖啡廳 宜蘭美食 新地標

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