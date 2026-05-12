快訊

00403A早盤成交量破百萬張！今掛牌官網直接進不去 注意淨值小心買貴

解密韓國空軍黑鷹老巢 從環山基地到新人飛官都有學問

網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

雄獅鳴日廚房今夏企劃！首度停靠南澳串聯山海祕境，「海皇三重奏」打造星級盛宴、限定夏季特調登場

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜瑞穗天合國際觀光酒店
圖片來源｜瑞穗天合國際觀光酒店

為持續深化服務體驗，今夏起鳴日廚房迎來全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。

雄獅旅遊鳴日廚房迎來全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。圖片來源｜雄獅旅遊
雄獅旅遊鳴日廚房迎來全新升級版本，聚焦三大亮點：首度停靠宜蘭南澳車站、全新在地星級盛宴，以及仲夏微醺主題活動。圖片來源｜雄獅旅遊

本次行程一日遊首度停靠南澳車站，帶領旅客走入最美的友善小漁村及深入探訪苦茶油產業、二日遊則分別推出東部瑞穗與西部新營等行程路線，並搭配仲夏主題邀請調酒師打造鳴日特調酒會。最新菜單選用宜蘭蔥、櫻桃鴨、花蓮豬等在地食材，結合中西料理技法，推出「海皇三重奏」、「熱石海鮮湯」、「馬告紅酒燉和牛頰」，以及創意擬真的「台灣烤玉米」等精緻料理。

亮點一：雄獅觀光列車深耕在地、首度停靠隱藏版南澳小鎮探訪漁港文化

雄獅旅遊表示，觀光列車長期致力於規劃深度旅遊，帶領旅客探訪台灣各角落的在地故事。本次特別選址資源豐沛的宜蘭南澳，鎖定當地具代表性的小鎮漁業與台灣莊園級苦茶油產業特色場域。規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪茶籽堂於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。現場除品鑑臺灣大果苦茶油外，亦能品嚐朝陽小舖結合在地食材研發的西西里咖啡與酥炸花枝丸。透過觀光列車進一步串聯地方產業與場域體驗，為南澳注入新觀光動能。

首度停靠南澳車站，規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪茶籽堂於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。圖片來源｜茶籽堂
首度停靠南澳車站，規劃走訪「朝陽漁港」，了解地方創生的發展軌跡與轉型歷程，造訪茶籽堂於南澳打造的苦茶油文化場域「茶籽堂製油所」。圖片來源｜茶籽堂

亮點二：星級主廚聯手操刀、必吃海皇三重奏、端午限定艾草鹹蛋黃戚風蛋糕

餐食部分，由三星頤宮行政主廚陳偉強與名廚王輔立聯手操刀，以中西交融的料理手法，將鐵道沿線的食材，如宜蘭蔥、櫻桃鴨、花蓮豬等在地食材轉化為星級盛宴。本季主推「海皇三重奏」，將龍蝦以台式蒜蓉、原民香椿與西式蝦膏等三種料理方式呈現海鮮的鮮甜；「熱石海鮮湯」運用原住民傳統石煮法，並融合法式工法淬鍊蝦殼精華，將草蝦、小卷與蛤蜊的鮮甜層層釋放於厚實湯底；「山林石澗海味珍寶」以來自宜蘭有機糙米、閹雞與干貝慢火熬煮 8 小時，入口感受米香與雞湯交融的醇厚滋味；「馬告紅酒燉和牛頰」則選用頂級和牛，以花東山林香料「馬告」慢火燉煮，利用其淡雅的檸檬清香平衡油脂，肉質口感溫潤滑順。

鳴日廚房最新菜單，東部一日午餐菜色。圖片來源｜雄獅旅遊
鳴日廚房最新菜單，東部一日午餐菜色。圖片來源｜雄獅旅遊

餐後甜點部分以傳統與創新為靈感，推出取材夜市文化造型擬真的「台灣烤玉米」慕斯，以及雪茄造型的可可巧克力脆餅。同時，因應時令變化，打造期間限定「鹹蛋黃艾草戚風蛋糕」與「端午鹼粽佐小農蜂蜜」，在鹹甜交織間呼應節慶氛圍，讓傳統元素在甜點中呈現出不同層次的驚喜。

下午茶套餐延續在地食材風味，推出將宜蘭鮮蔥香氣融入酥香餅皮的「宜蘭圓舞曲」，以及結合原民剝皮辣椒風味的「小米甜甜圈」；「晨霧琥珀凝凍焦糖布丁」則選用宜蘭友善平飼雞蛋與瑞穗鮮乳製作，全程未加一滴水，呈現濃郁奶香與甜而不膩的細緻口感。

亮點三：仲夏微醺主題品夏日特調、宿瑞穗天合「南歐莊園」深化旅程質感

團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，透過放慢步調深化旅程質感。一日遊首度停靠南澳車站，帶領旅客走入朝陽社區，漫步街區與漁港周邊，探索漁港慢生活，每人18,800元起；二日遊部分以「仲夏微醺」為主題，邀請調酒師登上列車，打造鳴日廚房限定特調酒會。其中西部二日「府城慢饗」串聯洲南鹽場與新營糖廠，帶領旅客認識重要調料來源，安排入住臺南遠東香格里拉飯店。

此外，東部二日「山與海的邂逅」規劃春日織羅部落走讀與手做「米彩繪」體驗傳統文化，或走訪陶錫工藝空間，認識日常器皿與廚具原材料，夜晚入住位於花蓮縣瑞穗鄉群山之中的瑞穗天合國際觀光酒店，連續六年榮獲票選「全台最美飯店」，並兩度獲頒交通部觀光署「卓越五星」標章，為全台唯一獲此殊榮的卓越五星溫泉度假酒店。酒店擁有得天獨厚的「黃金湯」，從室內到戶外108湯池的金色水樂園，以及三溫暖裸湯區，各式水療按摩池、烤箱、蒸氣室等豐富設施，旅客更享限定鳴日主題房卡與瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒，並於晚間特別安排PRIME ONE牛排館享用晚餐，打造難忘的奢華度假時光，二日遊每人41,900元起。

團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，規劃走訪陶錫工藝，認識日常器皿與廚具原材料。圖片來源｜雄獅旅遊
團體行程以「產地至餐桌」為設計核心，規劃走訪陶錫工藝，認識日常器皿與廚具原材料。圖片來源｜雄獅旅遊
鳴日廚房東部二日遊，規劃入住位於花蓮縣瑞穗鄉群山之中的瑞穗天合國際觀光酒店，連續六年榮獲票選「全台最美飯店」，享限定鳴日主題房卡與瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒。圖片來源｜瑞穗天合國際觀光酒店
鳴日廚房東部二日遊，規劃入住位於花蓮縣瑞穗鄉群山之中的瑞穗天合國際觀光酒店，連續六年榮獲票選「全台最美飯店」，享限定鳴日主題房卡與瑞穗天合黃金湯泡湯粉禮盒。圖片來源｜瑞穗天合國際觀光酒店

鳴日廚房行程：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/themovingkitchen

喝酒不開車、開車不喝酒、安全有保障

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/305563

欣傳媒

追蹤

相關新聞

雄獅鳴日廚房今夏企劃！首度停靠南澳串聯山海祕境，「海皇三重奏」打造星級盛宴、限定夏季特調登場

由雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection共同打造的頂級觀光列車「鳴日廚房」，以「五星級移動饗宴」的體驗深受市場肯定。據統計，鳴日廚房旅客滿意度高達95%，更吸引外籍旅客慕名而來，以美國華僑、日本、香港及馬來西亞等為主。

Explora Journeys揭幕2026-2027冬季航季 首推「地中海之冬」

斯里蘭卡一直以來就是被低估的旅遊目的地，不僅擁有豐富文化深度、自然生態，更有著迷人文化與高規格的五星飯店。朋威旅遊近期推出的斯里蘭卡９日行程，以「五大世界遺產、全程五星飯店、野生動物Safari」三大亮點，以最貼近台灣人旅遊習慣規劃斯里蘭卡行程，行程中天天都有亮點，旅客每天醒來都在迎接新的驚喜。...

30年「相思樹海」炸裂盛開！ 彰化隱藏版「2公里森林步道」 滿山頭「黃金花瀑」美瘋了

彰化的麒麟山森林步道迎來「黃金相思樹」盛開，滿山遍野的小黃花如金色地毯，震撼視覺。步道全長約2公里，適合家庭健行，5月中旬前為最佳觀賞期。

台中高鐵特區迎國際新地標！「歐洲百年奢華酒店」首度來台，開幕時間曝

歐洲豪華酒店品牌凱賓斯基確認將在台中高鐵烏日特區設立首家國際五星級酒店，預計2027年底開幕，進一步提升中台灣旅宿市場。新酒店將與百貨商場、會展中心等設施結合，形成全新城市生活聚落。

2026母親節超強必收！全台「飲品餐飲+樂園飯店」優惠：媽媽免費入園、王品送龍蝦、超商咖啡買10送10

2026年母親節，各大商家推出多項超值優惠，包含超商咖啡買10送10、義大樂園1元入園及王品牛排免費招待龍蝦，讓媽媽享受一系列美食與樂趣，快把握這些難得機會！

純白新地標超好拍！全台最美「巨型紙飛機」咖啡廳宜蘭登場 買CAFE!N免跑台北 還有超萌紙飛機彩蛋

宜蘭市迎來全台最美的「巨型紙飛機」咖啡廳——CAFE!N，首店於5/11正式開幕，獨特白色幾何設計成新地標。店內無低消、不限時，餐點豐富，還有開幕優惠，吸引咖啡愛好者到訪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。