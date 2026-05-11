快訊

密室脫逃女員工扮鬼險「吊死」蔣萬安：立刻停業、開罰並追究責任

中共「偷師」美軍打仗 CNN：伊朗戰爭暴露解放軍2弱點

Explora Journeys揭幕2026-2027冬季航季 首推「地中海之冬」

聯合新聞網／ TTN旅報
EXPLORA II將於2026年11月至2027年3月首度推出「地中海之冬（A Mediterranean Winter）」系列航程。
EXPLORA II將於2026年11月至2027年3月首度推出「地中海之冬（A Mediterranean Winter）」系列航程。

【文・旅報傳媒】

Explora Journeys正式公布2026至2027年冬季全新航程計畫，旗下奢華郵輪EXPLORA II將於2026年11月至2027年3月首度推出「地中海之冬（A Mediterranean Winter）」系列航程，以避開旺季喧囂的沉靜地中海為主軸，帶領旅客深入探索南歐與北非沿岸的冬季風貌，鎖定高端旅遊市場對深度、寧靜與沉浸式體驗的需求。

此次冬季部署被視為品牌拓展全球奢華郵輪版圖的重要一步。航程涵蓋西班牙、摩洛哥、葡萄牙、法國、義大利、馬耳他、希臘及直布羅陀等10國、46個目的地，透過延長停靠、夜泊港口與專屬岸上體驗，重新定義冬季地中海旅行方式。

首靠五大全新港口

主打沉浸式文化體驗

本季最大亮點之一為新增五座首靠港口，包括休達、阿爾及爾、聖塞巴斯提安德拉戈梅拉、富埃特文圖拉島及帕拉莫斯。其中，阿爾及爾更是品牌首次停泊阿爾及利亞，象徵其持續開拓新興奢旅目的地。

相較傳統走馬看花式郵輪旅遊，「地中海之冬」強調與目的地建立更深層連結。本季安排4晚過夜停靠於卡薩布蘭卡、里斯本、馬德拉群島及馬拉加，並於馬拉加、坎城、敘拉古與直布羅陀晚間離港，讓旅客可深入感受當地夜間文化與節慶氛圍。

品牌同步推出多項限定體驗，包括於聖米迦勒洞穴舉辦聖誕私享音樂會、阿爾罕布拉宮閉館後夜間專屬導覽、豐沙爾文化私享活動，以及由卡薩布蘭卡前往馬拉喀什的客製化過夜行程。

Explora Journeys意鉑奢華郵輪全球總裁Anna Nash表示，冬季的地中海擁有細膩反差與低調優雅，是最能體現品牌理念的季節。她指出，當旺季人潮退去後，海濱城鎮回歸寧靜，文化體驗也更加真實純粹，旅客能在靜謐廣場、金色斜陽與歷史街區之間，以更從容節奏感受地中海魅力，這正是品牌「Ocean of the Mind（海闊心境）」精神所在。

義大利奧提伽島與錫拉庫薩城市於日落時分。
義大利奧提伽島與錫拉庫薩城市於日落時分。

海上奢華酒店概念

鎖定高端冬季度假市場

EXPLORA II延續品牌標誌性的「海上漂浮奢華酒店」概念，提供全套房住宿、大尺度公共空間、精緻餐飲與身心養修體驗。品牌指出，冬季航程將結合海洋養修、在地佳餚與靜謐海景，讓旅客在旅行中重拾身心平衡。

精選三大代表航程

本季同步公布多條代表性航線，包括：

  1. 大西洋光影與火山海岸之旅

    2026年12月9日至12月21日，巴塞隆拿至里斯本，串聯北非海岸、卡薩布蘭卡與馬德拉群島火山景觀。

  2. 里維埃拉流光與新年慶典之旅

    2026年12月28日至2027年1月4日，巴塞隆拿至奇維塔韋基亞，於坎城跨年夜泊，主打節慶氛圍與法義海岸魅力。

  3. 阿瑪菲懸崖到安達盧西亞陽光之旅

    2027年1月14日至1月24日，自奇維塔韋基亞前往巴塞隆拿，途經阿瑪菲海岸、安達盧西亞與丹吉爾。

意鉑一號續航加勒比海

雙線布局冬季市場

除地中海部署外，EXPLORA I同期將航行加勒比海、中美洲與南美洲市場，主打陽光海岸、熱帶文化與島嶼度假節奏，形成品牌冬季雙線布局。

業界分析指出，隨著高端旅客愈發重視避開人潮、深度文化探索與高隱私度假體驗，Explora Journeys此次推出「地中海之冬」，可望進一步擴大冬季奢華郵輪市場版圖，並帶動淡季地中海旅遊價值重估。

 

延伸閱讀>> LINE旅遊串接華航 全台首家全服務國籍航空進駐

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

義大利 摩洛哥 郵輪

TTN旅報

追蹤

相關新聞

Explora Journeys揭幕2026-2027冬季航季 首推「地中海之冬」

斯里蘭卡一直以來就是被低估的旅遊目的地，不僅擁有豐富文化深度、自然生態，更有著迷人文化與高規格的五星飯店。朋威旅遊近期推出的斯里蘭卡９日行程，以「五大世界遺產、全程五星飯店、野生動物Safari」三大亮點，以最貼近台灣人旅遊習慣規劃斯里蘭卡行程，行程中天天都有亮點，旅客每天醒來都在迎接新的驚喜。...

30年「相思樹海」炸裂盛開！ 彰化隱藏版「2公里森林步道」 滿山頭「黃金花瀑」美瘋了

彰化的麒麟山森林步道迎來「黃金相思樹」盛開，滿山遍野的小黃花如金色地毯，震撼視覺。步道全長約2公里，適合家庭健行，5月中旬前為最佳觀賞期。

台中高鐵特區迎國際新地標！「歐洲百年奢華酒店」首度來台，開幕時間曝

歐洲豪華酒店品牌凱賓斯基確認將在台中高鐵烏日特區設立首家國際五星級酒店，預計2027年底開幕，進一步提升中台灣旅宿市場。新酒店將與百貨商場、會展中心等設施結合，形成全新城市生活聚落。

2026母親節超強必收！全台「飲品餐飲+樂園飯店」優惠：媽媽免費入園、王品送龍蝦、超商咖啡買10送10

2026年母親節，各大商家推出多項超值優惠，包含超商咖啡買10送10、義大樂園1元入園及王品牛排免費招待龍蝦，讓媽媽享受一系列美食與樂趣，快把握這些難得機會！

純白新地標超好拍！全台最美「巨型紙飛機」咖啡廳宜蘭登場 買CAFE!N免跑台北 還有超萌紙飛機彩蛋

宜蘭市迎來全台最美的「巨型紙飛機」咖啡廳——CAFE!N，首店於5/11正式開幕，獨特白色幾何設計成新地標。店內無低消、不限時，餐點豐富，還有開幕優惠，吸引咖啡愛好者到訪。

「吃」心絕對！台灣旅客搜尋偏好大不同 最在乎評價以及「有沒有包餐」

台灣旅客選擇住宿時，「評價」成為最重要的考量因素，凸顯對其他旅客心得的重視。此外，「有沒有包餐」也高居熱門搜尋前十，顯示「住＋吃」的旅遊體驗受到青睞。Agoda報告指出，實用條件如停車場和浴缸同樣受到

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。