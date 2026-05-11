Explora Journeys揭幕2026-2027冬季航季 首推「地中海之冬」
【文・旅報傳媒】
Explora Journeys正式公布2026至2027年冬季全新航程計畫，旗下奢華郵輪EXPLORA II將於2026年11月至2027年3月首度推出「地中海之冬（A Mediterranean Winter）」系列航程，以避開旺季喧囂的沉靜地中海為主軸，帶領旅客深入探索南歐與北非沿岸的冬季風貌，鎖定高端旅遊市場對深度、寧靜與沉浸式體驗的需求。
此次冬季部署被視為品牌拓展全球奢華郵輪版圖的重要一步。航程涵蓋西班牙、摩洛哥、葡萄牙、法國、義大利、馬耳他、希臘及直布羅陀等10國、46個目的地，透過延長停靠、夜泊港口與專屬岸上體驗，重新定義冬季地中海旅行方式。
首靠五大全新港口
主打沉浸式文化體驗
本季最大亮點之一為新增五座首靠港口，包括休達、阿爾及爾、聖塞巴斯提安德拉戈梅拉、富埃特文圖拉島及帕拉莫斯。其中，阿爾及爾更是品牌首次停泊阿爾及利亞，象徵其持續開拓新興奢旅目的地。
相較傳統走馬看花式郵輪旅遊，「地中海之冬」強調與目的地建立更深層連結。本季安排4晚過夜停靠於卡薩布蘭卡、里斯本、馬德拉群島及馬拉加，並於馬拉加、坎城、敘拉古與直布羅陀晚間離港，讓旅客可深入感受當地夜間文化與節慶氛圍。
品牌同步推出多項限定體驗，包括於聖米迦勒洞穴舉辦聖誕私享音樂會、阿爾罕布拉宮閉館後夜間專屬導覽、豐沙爾文化私享活動，以及由卡薩布蘭卡前往馬拉喀什的客製化過夜行程。
Explora Journeys意鉑奢華郵輪全球總裁Anna Nash表示，冬季的地中海擁有細膩反差與低調優雅，是最能體現品牌理念的季節。她指出，當旺季人潮退去後，海濱城鎮回歸寧靜，文化體驗也更加真實純粹，旅客能在靜謐廣場、金色斜陽與歷史街區之間，以更從容節奏感受地中海魅力，這正是品牌「Ocean of the Mind（海闊心境）」精神所在。
海上奢華酒店概念
鎖定高端冬季度假市場
EXPLORA II延續品牌標誌性的「海上漂浮奢華酒店」概念，提供全套房住宿、大尺度公共空間、精緻餐飲與身心養修體驗。品牌指出，冬季航程將結合海洋養修、在地佳餚與靜謐海景，讓旅客在旅行中重拾身心平衡。
精選三大代表航程
本季同步公布多條代表性航線，包括：
- 大西洋光影與火山海岸之旅
2026年12月9日至12月21日，巴塞隆拿至里斯本，串聯北非海岸、卡薩布蘭卡與馬德拉群島火山景觀。
- 里維埃拉流光與新年慶典之旅
2026年12月28日至2027年1月4日，巴塞隆拿至奇維塔韋基亞，於坎城跨年夜泊，主打節慶氛圍與法義海岸魅力。
- 阿瑪菲懸崖到安達盧西亞陽光之旅
2027年1月14日至1月24日，自奇維塔韋基亞前往巴塞隆拿，途經阿瑪菲海岸、安達盧西亞與丹吉爾。
意鉑一號續航加勒比海
雙線布局冬季市場
除地中海部署外，EXPLORA I同期將航行加勒比海、中美洲與南美洲市場，主打陽光海岸、熱帶文化與島嶼度假節奏，形成品牌冬季雙線布局。
業界分析指出，隨著高端旅客愈發重視避開人潮、深度文化探索與高隱私度假體驗，Explora Journeys此次推出「地中海之冬」，可望進一步擴大冬季奢華郵輪市場版圖，並帶動淡季地中海旅遊價值重估。
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