每人1100元住星級飯店！ 「雲朗線上旅展」5/7準時開搶 超狂「旺假日不加價」、下單就抽「住宿券餐券」、加碼玩線上扭蛋

旅遊玩家手速開搶！ 年度必衝「雲朗觀光線上旅展」將於5/7至5/18登場，明星商品「雲朗聯合住宿券」不僅維持每張 2,200 元的超值抗漲價，更祭出「旺假日不加價」的強大攻略，這波為期12天的優惠絕不能錯過。

圖／雲朗觀光集團官網

● 2200元抗漲神券登場！每人1100元起住飯店再送早餐

「雲朗聯合住宿券」今年依然維持超殺價 2,200 元，主打一張券就能成行。持單張券即可雙人入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義，等於每人僅需1,100元就能享受星級服務並包含2客早餐。想規劃溫泉小旅行，只需持單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房；針對親子家庭，持2張券再加價400元則可升級入住品文旅樂旅小閣樓，再豪氣加贈兩位12歲以下小朋友免費入住含早餐，CP值封頂。

持4張雲朗聯合住宿券入住君品酒店君璽雅緻客房，享旺假日不加價。圖／雲朗觀光集團提供

● 年度最強回饋！君品酒店祭「旺假日不加價」與VIP禮遇

持2張雲朗聯合住宿券即可入住台東寶桑町屋日式町屋。圖／雲朗觀光集團提供

今年加碼亮點落在君品酒店，持4張券入住「君璽雅緻客房」，就能沉浸在翰林軒 VIP Lounge 與茶苑的專屬餐飲服務，更祭出「旺假日不加價」的年度最強回饋。此外，於9/20前的平日入住，更額外享有延遲退房至下午2點的限定福利。而喜愛特色住宿的旅客，亦可持2張券選擇入住台東寶桑町屋，感受溫馨的日式建築氛圍。

● 奢華度假新高度！日月潭雲品、頂級Villa Resort全包式體驗

雲品豪華湖景平日住宿券每張30,888元。圖／雲朗觀光集團提供

針對追求極致度假感的高端客群，雲品溫泉酒店規劃可持4張券入住經典山景客房，或持5張券升等一泊二食尊榮體驗。今年更首度推出「尊榮湖景客房」平日住宿券18,888元，以及每張30,888元的「豪華湖景奢享假期」，持券入住21坪豪華套房，除了享有雲水行政酒廊禮遇，還能不限次數在館內指定餐廳點用精選餐飲。而隱世品牌 Villa Resort 蘇卡利‧漫活也加入戰局，持9張券即可享受一泊三食的全包式悠閒時光。

持9張雲朗聯合住宿券即可入住Villa Resort蘇卡利‧漫活山盟或不朽客房。圖／雲朗觀光集團提供

● 港點每人不到600元！牛排雙人餐券、溫泉套票同步開搶

君品酒店茶苑主打每張1880元的精選牛排雙人套餐券。圖／雲朗觀光集團提供

君品酒店茶苑主打1,880元的精選牛排雙人套餐券，可任選16oz頂級爐烤肋眼或老靈魂威靈頓牛排。翰品酒店高雄則推出1,699元的港都茶樓三人份套餐券，網羅開胃菜、燒臘與經典茶樓點心，平均每人不到600元就能吃飽吃好。想泡湯的人則首選台東紅葉谷綠能溫泉園區，套券每組3,990元內含 10 張泡湯券，再加碼贈送1,500元餐飲抵用券。

● 早鳥限定驚喜！越早下單抽獎機會越多

為了刺激買氣，雲朗觀光更祭出分階段抽獎活動，凡於5/9前下單可抽雲朗聯合住宿券2名，5/13前則可抽君品牛排雙人套餐券2名，越早入手、中獎機會越多。此外，加入雲品小管家 LINE 官方帳號同步推出線上扭蛋機活動，5/18前加入並分享旅展資訊給好友，即可獲得扭蛋機會一次，有機會抽中住宿券與餐券。

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