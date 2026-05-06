快訊

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

捲涉陸投資爭議…劉世芳外甥被在大陸台企解職 公司發聲明

美伊接近達成停戰協議 台指期夜盤一度衝42K

每人1100元住星級飯店！ 「雲朗線上旅展」5/7準時開搶 超狂「旺假日不加價」、下單就抽「住宿券餐券」、加碼玩線上扭蛋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
年度必衝「雲朗觀光線上旅展」將於5/7至5/18登場。圖／雲朗觀光集團提供
年度必衝「雲朗觀光線上旅展」將於5/7至5/18登場。圖／雲朗觀光集團提供

旅遊玩家手速開搶！ 年度必衝「雲朗觀光線上旅展」將於5/7至5/18登場，明星商品「雲朗聯合住宿券」不僅維持每張 2,200 元的超值抗漲價，更祭出「旺假日不加價」的強大攻略，這波為期12天的優惠絕不能錯過。

圖／雲朗觀光集團官網
圖／雲朗觀光集團官網

● 2200元抗漲神券登場！每人1100元起住飯店再送早餐

「雲朗聯合住宿券」今年依然維持超殺價 2,200 元，主打一張券就能成行。持單張券即可雙人入住翰品酒店高雄兆品酒店嘉義，等於每人僅需1,100元就能享受星級服務並包含2客早餐。想規劃溫泉小旅行，只需持單張券加價400元即可選擇入住品文旅礁溪文漾家庭房；針對親子家庭，持2張券再加價400元則可升級入住品文旅樂旅小閣樓，再豪氣加贈兩位12歲以下小朋友免費入住含早餐，CP值封頂。

持4張雲朗聯合住宿券入住君品酒店君璽雅緻客房，享旺假日不加價。圖／雲朗觀光集團提供
持4張雲朗聯合住宿券入住君品酒店君璽雅緻客房，享旺假日不加價。圖／雲朗觀光集團提供

● 年度最強回饋！君品酒店祭「旺假日不加價」與VIP禮遇

持2張雲朗聯合住宿券即可入住台東寶桑町屋日式町屋。圖／雲朗觀光集團提供
持2張雲朗聯合住宿券即可入住台東寶桑町屋日式町屋。圖／雲朗觀光集團提供

今年加碼亮點落在君品酒店，持4張券入住「君璽雅緻客房」，就能沉浸在翰林軒 VIP Lounge 與茶苑的專屬餐飲服務，更祭出「旺假日不加價」的年度最強回饋。此外，於9/20前的平日入住，更額外享有延遲退房至下午2點的限定福利。而喜愛特色住宿的旅客，亦可持2張券選擇入住台東寶桑町屋，感受溫馨的日式建築氛圍。

● 奢華度假新高度！日月潭雲品、頂級Villa Resort全包式體驗

雲品豪華湖景平日住宿券每張30,888元。圖／雲朗觀光集團提供
雲品豪華湖景平日住宿券每張30,888元。圖／雲朗觀光集團提供

針對追求極致度假感的高端客群，雲品溫泉酒店規劃可持4張券入住經典山景客房，或持5張券升等一泊二食尊榮體驗。今年更首度推出「尊榮湖景客房」平日住宿券18,888元，以及每張30,888元的「豪華湖景奢享假期」，持券入住21坪豪華套房，除了享有雲水行政酒廊禮遇，還能不限次數在館內指定餐廳點用精選餐飲。而隱世品牌 Villa Resort 蘇卡利‧漫活也加入戰局，持9張券即可享受一泊三食的全包式悠閒時光。

持9張雲朗聯合住宿券即可入住Villa Resort蘇卡利‧漫活山盟或不朽客房。圖／雲朗觀光集團提供
持9張雲朗聯合住宿券即可入住Villa Resort蘇卡利‧漫活山盟或不朽客房。圖／雲朗觀光集團提供

● 港點每人不到600元！牛排雙人餐券、溫泉套票同步開搶

君品酒店茶苑主打每張1880元的精選牛排雙人套餐券。圖／雲朗觀光集團提供
君品酒店茶苑主打每張1880元的精選牛排雙人套餐券。圖／雲朗觀光集團提供

君品酒店茶苑主打1,880元的精選牛排雙人套餐券，可任選16oz頂級爐烤肋眼或老靈魂威靈頓牛排。翰品酒店高雄則推出1,699元的港都茶樓三人份套餐券，網羅開胃菜、燒臘與經典茶樓點心，平均每人不到600元就能吃飽吃好。想泡湯的人則首選台東紅葉谷綠能溫泉園區，套券每組3,990元內含 10 張泡湯券，再加碼贈送1,500元餐飲抵用券。

● 早鳥限定驚喜！越早下單抽獎機會越多

為了刺激買氣，雲朗觀光更祭出分階段抽獎活動，凡於5/9前下單可抽雲朗聯合住宿券2名，5/13前則可抽君品牛排雙人套餐券2名，越早入手、中獎機會越多。此外，加入雲品小管家 LINE 官方帳號同步推出線上扭蛋機活動，5/18前加入並分享旅展資訊給好友，即可獲得扭蛋機會一次，有機會抽中住宿券與餐券。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

每人1100元住星級飯店！ 「雲朗線上旅展」5/7準時開搶 超狂「旺假日不加價」、下單就抽「住宿券餐券」、加碼玩線上扭蛋

「雲朗觀光線上旅展」將於5/7至5/18舉行，推出每人僅需1100元的住宿優惠及早餐，加碼「旺假日不加價」優惠，還有早鳥抽獎與扭蛋活動，讓旅遊控不容錯過。

睽違6年重磅回歸！圓山金龍客房5／8重開幕 「買一送一」限量開搶

歷經6年改造，圓山大飯店「金龍客房」將於5月8日重新開幕，以「蛻變新生，經典傳承」為核心概念，融合歷史文化、建築美學與自然景觀，重新定義台北城市旅宿體驗。此外，為慶祝金龍客房重新開幕，5月8日至5月3

全台最夢幻「石斛蘭瀑布」！室內賞花免門票 壯觀「垂墜粉花瀑」飄香 還有這片「開花多肉奇景」必朝聖

全台最夢幻「石斛蘭瀑布」！有別於花毯與花叢，「垂墜型粉花瀑」較為少見，這處石斛蘭瀑布紅白相間，形成自然編織的粉色簾幕，置身其中隨手拍都自帶仙氣。

母親節打卡免費吃冰！北部最大「1.8萬坪繡球花海」5月滿開 「隱藏版新花種」一路美到10月

北部最大「高家繡球花田」花海即將於5月中旬滿開，面積達1.8萬坪。母親節期間，5月8日至10日，只需拍照打卡即可免費獲得冰淇淋或米香，讓遊客享受美麗花景與甜點的完美組合。

搶先看全台「金針花地圖」！金黃色花海這裡最先開

【FunTime小編群】除了出國追楓賞櫻外，台灣每個季節也有專屬的花季可以欣賞。5月春雨到來，西部平地及東部山上陸續開滿的黃橙色的金針花，每到初夏時節，耀眼的金針花隨風搖曳，相當美麗。全台已經進入金針

「眼神超殺」紅到日本！ 桃機神級海報米格魯「I 吸 YOU」諧音梗爆紅 日網笑翻：這氣場太強

桃園機場一張以米格魯為主角的防檢局海報「I 吸 YOU」諧音梗在日本引發熱議，網友驚嘆台灣的創意宣傳。該海報旨在強調檢疫犬的警覺性，並運用動漫風格吸引目光，強化禁止攜帶違禁品的意識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。