全台最夢幻「石斛蘭瀑布」！室內賞花免門票 壯觀「垂墜粉花瀑」飄香 還有這片「開花多肉奇景」必朝聖
全台最夢幻「石斛蘭瀑布」！有別於花毯與花叢，「垂墜型粉花瀑」較為少見，這處石斛蘭瀑布紅白相間，形成自然編織的粉色簾幕，置身其中隨手拍都自帶仙氣。
免門票室內賞花點！台中后里「萌芳花卉農場」擁有全台最夢幻、最震撼的「石斛蘭瀑布」，還特別設置了專屬木椅拍攝點，人一坐上去，身後即是滿滿的粉花瀑浪漫包圍，還能聞到淡淡花香讓人格外放鬆。「萌芳花卉農場」以蝴蝶蘭、石斛蘭、多肉植物、鹿角蕨等為主要植栽，打造一片療癒的夢幻花園。
特別一提的是，石斛蘭為春夏限定景觀，花期落在四至六月間，建議想朝聖花瀑的朋友盡早安排行程。此外，「萌芳花卉農場」室內賞花區不怕風吹日曬和雨淋；園區採免費參觀，附設停車場，對自駕來的十分友好。
除了石斛蘭以外，另有一整片擁有毛茸茸外型的懸垂型仙人掌「猴尾柱」，更能見到其開花的獨特景象，非常值得一拍留念。
萌芳花卉農場
地址：台中市后里區三豐路五段562號
營業時間：8:00-18:00（全年無休，颱風天除外）
電話：04-2556 8508
門票：免費參觀
備註：附設大停車場；團體遊覽車來訪，請提前預約
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