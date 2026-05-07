「吃」心絕對！台灣旅客搜尋偏好大不同 最在乎評價以及「有沒有包餐」

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣人出遊訂房習慣大洗牌！根據數位旅遊平台「Agoda」最新觀察，台灣旅客在選擇住宿時，已不再只看地點與價格，「評價」成為最關鍵的決定因素，顯示愈來愈多人會參考其他旅客心得，確保整體住宿體驗。此外「有沒有包餐」名列熱門搜尋前十名中的三個席次，更發現在亞洲各國超夯的游泳池，竟然連台灣人的前10大搜尋清單都擠不進去！

▲旅遊平台調查揭示，台灣人訂房時最在意評價、是否包餐。 圖：Agoda／提供

除了「評價」之外，台灣旅客更加重視實用條件，「有沒有附餐」也成為重要考量。包含早餐、下午茶甚至晚餐等餐飲選項，都名列熱門搜尋條件，反映台灣人對「住＋吃」一體的旅遊體驗接受度越來越高。

相較其他亞洲市場，台灣旅客對「餐飲」的重視程度特別明顯，成為少數同時將多項餐飲條件納入前十大搜尋的市場之一。在飲食文化深厚的台灣，「餐飲」自然成為旅遊體驗的重要一環，可見住宿不再只是過夜，而是整趟旅程體驗的一部分，「吃得好」已成為訂房關鍵。

【2026年台灣旅客搜尋篩選條件 Top 10】

01. 評價8分以上

02. 住宿類型

03. 含早餐

04. 停車場

05. 床型（單人床／雙床）

06. 下午茶

07. 浴缸

08. 地點

09. 地點評價9分以上

10. 含晚餐

除了吃之外，實用型條件同樣受到青睞。例如「是否有停車場」在台灣搜尋中名列前茅，顯示自駕旅遊需求依然強勁；而能徹底放鬆的「浴缸」，受歡迎程度也遠超游泳池。

以上數據，是依據2026/01/01-04/15期間，來自亞洲10個市場（印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國、越南）旅客於 Agoda 的住宿搜尋數據。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「在台灣，飲食是生活中不可或缺的一部分，也自然延伸至旅遊體驗。我們觀察到越來越多旅客希望住宿不只是休息的地方，而是能結合餐飲、舒適與便利的完整體驗。同時，像是停車等實用條件仍然重要，反映旅客在規劃行程時更加彈性且重視整體體驗。Agoda 多元的搜尋篩選功能，能幫助旅客更精準地找到符合需求的住宿選擇。」

為歡慶21週年，「Agoda」將於05/07-05/21推出限時優惠，住宿最高可享6折優惠，並於05/19推出最高3折的限時快閃優惠，亦同步提供機票與體驗優惠。05/03-05/06「AgodaVIP」會員可搶先享有優惠；更多資訊可透過「Agoda」App 或官網查詢。

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