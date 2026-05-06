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母親節打卡免費吃冰！北部最大「1.8萬坪繡球花海」5月滿開 「隱藏版新花種」一路美到10月

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝高家繡球花田
圖／翻攝高家繡球花田

迎接溫馨母親節到來，象徵圓滿的「繡球花」也即將滿開！ 北部規模最大的「高家繡球花田」，位於萬里的第三園區佔地高達1.8萬坪，預計5月中旬將迎來最美「爆發期」！園區為母親節推出快閃3天好康，5/8-5/10期間，只要拍照打卡就送消暑冰淇淋或人氣米香！

萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田
萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田

深受網美喜愛的「高家繡球花田」，目前開放竹子湖（第二園區）與萬里大坪（第三園區）供遊客參觀，尤其以第三園區（萬里大坪）擁有廣達1萬8000坪的遼闊視野，層層堆疊的花球鋪滿山坡，花海滿開之時將形成壯觀的藍紫色地毯。

萬里大坪-第三園區，過往繡球花盛開美照。圖／翻攝高家繡球花田
萬里大坪-第三園區，過往繡球花盛開美照。圖／翻攝高家繡球花田

萬里大坪-第三園區，過往繡球花盛開美照。圖／翻攝高家繡球花田
萬里大坪-第三園區，過往繡球花盛開美照。圖／翻攝高家繡球花田

萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田
萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田

萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田
萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田

園主透露，今年因培育了新品種，賞花期不再侷限於初夏，預計7月至10月間還會有新一波花勢綻放，意味著賞花族的小確幸將一路延續到夏季尾聲，成為攝影愛好者一大福音！

竹子湖-第二園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田
竹子湖-第二園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田

竹子湖-第二園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田
竹子湖-第二園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田

迎接本週末母親節，高家繡球花田祭出驚喜！5/8至5/10期間，只要在「第三園區-萬里大坪」拍下美照，上傳社群並標註「母親節快樂」，即可免費獲得冰淇淋或人氣米香一份（二擇一），數量有限，送完為止。看著滿山花海、手裡拿著甜點，絕對是今年最療癒的過節方式！

萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田
萬里大坪-第三園區近期花況。圖／翻攝高家繡球花田

【陽明山竹子湖－第二園區】

．地址：台北市北投區竹子湖路

．營業時間：週一至日08：00～18：00

．門票：一般票100元、學童票50元（皆不可折抵消費）

【萬里大坪－第三園區】

．地址：新北市萬里區大坪路32-6號

．營業時間：週一至日08：00～18：00

．門票：一般票200元、學童票150元（皆可折抵100元）

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花海 竹子湖 高家繡球花田

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