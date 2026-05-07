日本關西、關東雙航線出發！吉伊卡哇聯名渡輪 8月啟航

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】吉伊卡哇的粉絲們注意了！配合即將在今年07/24於日本全國上映的《吉伊卡哇電影版：人魚之島的秘密》，日本知名大型渡輪「Sunflower」宣布將於08/06起，推出粉絲絕對不能錯過的首度聯名海上之旅「與吉伊卡哇的悠哉船旅」。本次聯名活動將在兩條主要航線登場：分別是關西發船的「大阪～志布志（鹿兒島）航線」，以及關東發船的「大洗（茨城）～苫小牧（北海道）航線」。

▲電影《吉伊卡哇電影版：人魚之島的秘密》將在07/24於日本上映。©nagano ©ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」製作委員会 圖：商船三井Sunflower／提供

這次的聯名企劃特別呼應了原作故事「海妖賽蓮篇」中，主角們搭船前往島嶼的故事情節，讓旅客彷彿跟著吉伊卡哇們一起踏上大冒險。雖然詳細的佈置還在保密中，但官方透露船內不僅會打造能完全沉浸在作品世界觀的專屬空間，讓大家盡情打卡拍照，更預計會販售「Sunflower」獨家限定的原創聯名周邊商品。

此外，官方也確定會舉辦能獲得限定好禮的社群（SNS）活動，就是要讓粉絲們在船上玩得不亦樂乎。

想要朝聖的台灣旅客千萬要注意，兩條航線的「開放訂票日」是不一樣的！「大阪航線」將搶先於即日起開放預約，而「大洗航線」則是06/06才開賣。今年夏秋之際若有計畫前往日本長途旅行，不妨安排一趟與吉伊卡哇同行的悠哉海上假期吧！

DATA／吉伊卡哇 × Sunflower 渡輪「與吉伊卡哇的悠哉船旅」

．活動期間：2026/08/06（四）～10/31（六）出發之航班。

．指定航線與預約開放日：

1. 大阪～志布志航線：即日起開放預約。

2. 大洗～苫小牧航線：2026/06/06（六）起開放預約。

．活動內容：船內將販售原創聯名周邊商品、打造沉浸式世界觀空間演出，並舉辦可獲得限定周邊的社群活動（詳細內容將於日後在官網與官方社群發表）。

※ ©nagano ©ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」製作委員会

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