快訊

韓國公廁驚現「毒廁紙」？女子私處劇痛送醫 警方竟查出偷拍案內幕

從總預算到軍購陷分歧 國民黨燒出「系統漏洞」危機？

川習會前解決？川普稱美伊衝突很有機會結束 沒協議就重新狠狠轟炸

日本關西、關東雙航線出發！吉伊卡哇聯名渡輪 8月啟航

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
聯名渡輪活動「與吉伊卡哇的悠哉船旅」將從08/06~10/31。©nagano ©ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」製作委員会　圖：商船三井 Sunflower／提供
聯名渡輪活動「與吉伊卡哇的悠哉船旅」將從08/06~10/31。©nagano ©ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」製作委員会　圖：商船三井 Sunflower／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】吉伊卡哇的粉絲們注意了！配合即將在今年07/24於日本全國上映的《吉伊卡哇電影版：人魚之島的秘密》，日本知名大型渡輪「Sunflower」宣布將於08/06起，推出粉絲絕對不能錯過的首度聯名海上之旅「與吉伊卡哇的悠哉船旅」。本次聯名活動將在兩條主要航線登場：分別是關西發船的「大阪～志布志（鹿兒島）航線」，以及關東發船的「大洗（茨城）～苫小牧（北海道）航線」。

▲電影《吉伊卡哇電影版：人魚之島的秘密》將在07/24於日本上映。©nagano ©ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」製作委員会　圖：商船三井Sunflower／提供
▲電影《吉伊卡哇電影版：人魚之島的秘密》將在07/24於日本上映。©nagano ©ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」製作委員会　圖：商船三井Sunflower／提供

這次的聯名企劃特別呼應了原作故事「海妖賽蓮篇」中，主角們搭船前往島嶼的故事情節，讓旅客彷彿跟著吉伊卡哇們一起踏上大冒險。雖然詳細的佈置還在保密中，但官方透露船內不僅會打造能完全沉浸在作品世界觀的專屬空間，讓大家盡情打卡拍照，更預計會販售「Sunflower」獨家限定的原創聯名周邊商品。

此外，官方也確定會舉辦能獲得限定好禮的社群（SNS）活動，就是要讓粉絲們在船上玩得不亦樂乎。

想要朝聖的台灣旅客千萬要注意，兩條航線的「開放訂票日」是不一樣的！「大阪航線」將搶先於即日起開放預約，而「大洗航線」則是06/06才開賣。今年夏秋之際若有計畫前往日本長途旅行，不妨安排一趟與吉伊卡哇同行的悠哉海上假期吧！

DATA／吉伊卡哇 × Sunflower 渡輪「與吉伊卡哇的悠哉船旅」

．活動期間：2026/08/06（四）～10/31（六）出發之航班。

．指定航線與預約開放日：

　1. 大阪～志布志航線：即日起開放預約。

　2. 大洗～苫小牧航線：2026/06/06（六）起開放預約。

．活動內容：船內將販售原創聯名周邊商品、打造沉浸式世界觀空間演出，並舉辦可獲得限定周邊的社群活動（詳細內容將於日後在官網與官方社群發表）。

※ ©nagano ©ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」製作委員会

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

關西 吉伊卡哇 北海道

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

日本關西、關東雙航線出發！吉伊卡哇聯名渡輪 8月啟航

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】吉伊卡哇的粉絲們注意了！配合即將在今年07/24於日本全國上映的《吉伊卡哇電影版：人魚之島的秘密》，日本知名大型渡輪「Sunflower」宣布將於08/06起，推出粉絲絕

每人1100元住星級飯店！ 「雲朗線上旅展」5/7準時開搶 超狂「旺假日不加價」、下單就抽「住宿券餐券」、加碼玩線上扭蛋

「雲朗觀光線上旅展」將於5/7至5/18舉行，推出每人僅需1100元的住宿優惠及早餐，加碼「旺假日不加價」優惠，還有早鳥抽獎與扭蛋活動，讓旅遊控不容錯過。

睽違6年重磅回歸！圓山金龍客房5／8重開幕 「買一送一」限量開搶

歷經6年改造，圓山大飯店「金龍客房」將於5月8日重新開幕，以「蛻變新生，經典傳承」為核心概念，融合歷史文化、建築美學與自然景觀，重新定義台北城市旅宿體驗。此外，為慶祝金龍客房重新開幕，5月8日至5月3

全台最夢幻「石斛蘭瀑布」！室內賞花免門票 壯觀「垂墜粉花瀑」飄香 還有這片「開花多肉奇景」必朝聖

全台最夢幻「石斛蘭瀑布」！有別於花毯與花叢，「垂墜型粉花瀑」較為少見，這處石斛蘭瀑布紅白相間，形成自然編織的粉色簾幕，置身其中隨手拍都自帶仙氣。

母親節打卡免費吃冰！北部最大「1.8萬坪繡球花海」5月滿開 「隱藏版新花種」一路美到10月

北部最大「高家繡球花田」花海即將於5月中旬滿開，面積達1.8萬坪。母親節期間，5月8日至10日，只需拍照打卡即可免費獲得冰淇淋或米香，讓遊客享受美麗花景與甜點的完美組合。

搶先看全台「金針花地圖」！金黃色花海這裡最先開

【FunTime小編群】除了出國追楓賞櫻外，台灣每個季節也有專屬的花季可以欣賞。5月春雨到來，西部平地及東部山上陸續開滿的黃橙色的金針花，每到初夏時節，耀眼的金針花隨風搖曳，相當美麗。全台已經進入金針

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。