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「眼神超殺」紅到日本！ 桃機神級海報米格魯「I 吸 YOU」諧音梗爆紅 日網笑翻：這氣場太強
紅到國外去！ 日前有日本旅客來台旅遊時，在桃園機場發現一張「風格強烈」的防檢局宣導海報，畫面中兩隻米格魯皺著鼻子、目光極度凶狠，搭配動漫風文字排版與台式諧音梗，讓他大驚：「台灣檢疫犬越來越厲害了！」
這張讓日本旅客看呆的海報，是以兩隻展現「眼神殺」的米格魯為主角，畫面充滿霸氣氣場。最吸睛的是，海報上方印著大大的「I 吸 YOU」標語。許多日本網友第一時間好奇詢問：「這該怎麼發音？是代表 Smell 的意思嗎？」
隨後釣出不少台灣熱心網友解釋，「吸」的發音接近英文的「See」，所以海報其實是在玩「I See You」的諧音梗，象徵檢疫犬會盯緊每一件行李。真相大白後讓日網笑翻，直呼：「這就是台灣人最愛的諧音梗」、「有種能聞出所有違禁品的強大氣場」。
農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，過去傳統海報多是擺放肉鬆、蘋果等違禁物照片，但現代人目光停留時間短，為了強化宣導效果，同仁決定大膽嘗試。海報設計特別參考了經典動漫《新世紀福音戰士》（EVA）的高對比排版，並改用「嚴厲語氣」，提醒旅客攜帶違禁品入境是件嚴肅的事，違規真的會被罰錢。
目前桃園機場共有25隻現役檢疫犬在第一線執勤。檢疫站也透露，宣導品會隨三節或特定活動更換，這張暴紅的「兇狠海報」其實已使用近一年。至於這些「兇狠照」從何而來？吳思宏透露，這其實是領犬員平時隨手幫狗狗紀錄的生活照，包含玩樂或等看病時抓拍到的「凶狠瞬間」，沒想到反而成功達到宣傳效果！
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