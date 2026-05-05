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「眼神超殺」紅到日本！ 桃機神級海報米格魯「I 吸 YOU」諧音梗爆紅 日網笑翻：這氣場太強

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
防檢局宣導海報，畫面中兩隻米格魯皺著鼻子、目光極度凶狠，搭配動漫風文字排版與台式諧音梗，瞬間紅到國外去。圖／防檢署提供
防檢局宣導海報，畫面中兩隻米格魯皺著鼻子、目光極度凶狠，搭配動漫風文字排版與台式諧音梗，瞬間紅到國外去。圖／防檢署提供

紅到國外去！ 日前有日本旅客來台旅遊時，在桃園機場發現一張「風格強烈」的防檢局宣導海報，畫面中兩隻米格魯皺著鼻子、目光極度凶狠，搭配動漫風文字排版與台式諧音梗，讓他大驚：「台灣檢疫犬越來越厲害了！」

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站同仁自行設計宣導海報，吸引日本旅客拍照並在社群軟體發文，吸引不少民眾按讚。記者黃仲明／攝影
農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站同仁自行設計宣導海報，吸引日本旅客拍照並在社群軟體發文，吸引不少民眾按讚。記者黃仲明／攝影

這張讓日本旅客看呆的海報，是以兩隻展現「眼神殺」的米格魯為主角，畫面充滿霸氣氣場。最吸睛的是，海報上方印著大大的「I 吸 YOU」標語。許多日本網友第一時間好奇詢問：「這該怎麼發音？是代表 Smell 的意思嗎？」

隨後釣出不少台灣熱心網友解釋，「吸」的發音接近英文的「See」，所以海報其實是在玩「I See You」的諧音梗，象徵檢疫犬會盯緊每一件行李。真相大白後讓日網笑翻，直呼：「這就是台灣人最愛的諧音梗」、「有種能聞出所有違禁品的強大氣場」。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏表示，過去傳統海報多是擺放肉鬆、蘋果等違禁物照片，但現代人目光停留時間短，為了強化宣導效果，同仁決定大膽嘗試。海報設計特別參考了經典動漫《新世紀福音戰士》（EVA）的高對比排版，並改用「嚴厲語氣」，提醒旅客攜帶違禁品入境是件嚴肅的事，違規真的會被罰錢。

機場公司提醒入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定。圖／桃機公司提供
機場公司提醒入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定。圖／桃機公司提供

目前桃園機場共有25隻現役檢疫犬在第一線執勤。檢疫站也透露，宣導品會隨三節或特定活動更換，這張暴紅的「兇狠海報」其實已使用近一年。至於這些「兇狠照」從何而來？吳思宏透露，這其實是領犬員平時隨手幫狗狗紀錄的生活照，包含玩樂或等看病時抓拍到的「凶狠瞬間」，沒想到反而成功達到宣傳效果！

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