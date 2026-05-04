全台最長「南瓜隧道」免費開放！總長逾400公尺、多達30種南瓜 今年新增「1亮點」要拍好拍滿

全台最長「南瓜隧道」免費開放！5、6月迎來新北淡水南瓜產季，總長逾400公尺「南瓜隧道」開放參觀，多達30種觀賞南瓜有如「南瓜博物館」，今年還多了1大亮點，值得再踩點打卡一波。

圖／淡水南瓜隧道＆屯山阿嬤的農作粉專

圖／淡水南瓜隧道＆屯山阿嬤的農作粉專

新北淡水「南瓜隧道」5月起正式開放，預計開放至5/31。這處由屯山阿嬤打造的「南瓜隧道」除了能見到市面上常見的品種外，還有紋路似西瓜的「瓜皮南瓜」、金黃外型且佈滿不規則突起的「疙瘩南瓜」和外型像是兩個南瓜相疊的「五福南瓜」等稀有品種，總共有超過30種南瓜讓人大開眼界，現場也可購買新鮮現採的栗子南瓜當作伴手禮。

圖／新北市政府提供

表皮紋路宛如西瓜斑紋的「瓜皮南瓜」。圖／新北市政府提供

淡水南瓜隧道擁有9座總長超過400公尺的「全台最長南瓜隧道」，色彩黃綠交錯，漫步隧道中也十分陰涼，同時還能拍好拍滿。不僅如此，今年淡水區農會更設置了「南瓜打卡牆」，讓前來的民眾多一個拍照取景的選擇；而農會超市也持續販售南瓜及相關商品，最低8折起。

農會設置南瓜打卡牆。圖／新北市政府提供

圖／淡水南瓜隧道＆屯山阿嬤的農作粉專

特別一提的是，淡水南瓜隧道最佳觀賞期為5/20前，開放時間為每日8:00-17:00；前往拍美照的同時，也請注意勿隨意採摘瓜果及枝條，將美好景色留給每一位民眾。

淡水南瓜隧道＆屯山阿嬤的農作

地址：新北市淡水區淡金公路五段89號旁 台2線13K+200往台北方向

開放時間：即日起～2026/5/31 8:00-17:00

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