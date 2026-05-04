2026觀光漁港人氣榜出爐！王功奪冠，「第四名」強勢回歸成黑馬

交通部觀光相關統計最新公布，2026年1至2月全台觀光漁港人潮排名出爐，由王功漁港以超過150萬人次奪下冠軍，展現驚人吸客力；而排名第四的新竹南寮漁港則在設施升級後人氣回溫，成為今年最受關注的成長黑馬。

圖／AI生成

王功漁港穩坐冠軍 體驗型觀光吸引百萬人潮

位於彰化芳苑的王功漁港，結合在地信仰王功福海宮與年度盛事王功漁火節，打造出兼具文化與觀光的旅遊亮點。旅客可體驗牛車採蚵、挖蛤蜊及海鮮美食，形成高度參與式的遊程，成功吸引大量國旅人潮。

南寮漁港翻新升級 黑馬重返人氣前段班

值得關注的是，新竹南寮漁港在今年強勢回歸。過去因部分設施整修導致人潮下滑，但隨著全新直銷中心於2月重新啟用，不僅提升購物與用餐環境，也帶動整體觀光體驗升級，單月即吸引逾30萬人次造訪。

從南寮漁港一路延伸至香山濕地，新竹的海岸線集結了自然生態、休閒觀光與文化活動，是一條充滿生命力的「城市藍帶」。圖／新竹市政府提供

南寮漁港不僅具備完善的漁產販售區，更結合濱海自行車道與親子遊憩設施，成為北台灣熱門的週末輕旅行據點。遊客可在此騎行欣賞海岸風光、品嚐新鮮海產，或於夕陽時分漫步港區，感受漁港獨有的悠閒氛圍。隨著設施優化完成，南寮逐步找回昔日榮景，也為新竹觀光注入新動能。

全台漁港競爭升溫 觀光轉型成關鍵

整體而言，從蚵仔寮漁港、淡水漁人碼頭到桃園永安漁港等熱門據點，皆持續透過設施更新與活動規劃提升吸引力。觀光漁港已不再只是漁業據點，而是融合休閒、文化與美食的複合型旅遊目的地，未來競爭態勢也將更加激烈。

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