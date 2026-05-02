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50元銅板價拍爆！ 桃園觀音「2萬朵百合花海」大滿開 漫步初夏純白地毯、抬頭還能看飛機掠過超療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
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百合綻放的浪漫季節來了！ 隱身在桃園觀音的私房景點「白千層鐵炮百合花園」，有近2萬朵鐵炮百合交織成的白色地毯，更因為鄰近機場，抬頭就能看見飛機近距離掠過天際，絕對是本月最強的IG打卡亮點！

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桃園觀音藏著一處低調卻迷人的百合花園！這座私人農園就緊鄰著名的「白千層隧道」，雖然不是人聲鼎沸的大型觀光景點，卻擁有得天獨厚的靜謐氛圍。前陣子因一場及時雨的滋潤，讓這片純白花海提早宣告盛放，一走進園區，難以言喻的優雅花香撲鼻而來。

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園主精心栽種近2萬朵鐵炮百合，正由花苞期轉入盛開期，接下來最推薦的「盛開黃金週」，全區花況預計會達到100%滿開，視覺震撼力滿點，無論是特寫花朵的嬌豔，還是拉遠景拍攝飛機劃過，都能感受到濃濃的度假感，現場還有販售百合花盆栽，讓你把這份初夏的香氣帶回家。

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2026 白千層鐵炮百合花

．地點：桃園是觀音區廣清路672巷50號（近白千層隧道）

．營業：每日 7:30 至 18:30

．入園清潔費： 50 元 / 人

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