秀證件免費入園！最美希臘風「觀光莊園」5月免門票 不只「這3地區」限定 還有姓名對中1字媽媽免費

五一勞動節連假，各大業者推出超值優惠！7-ELEVEN的咖啡「買51送51」活動最吸睛，全家霜淇淋「買2送2」也不容錯過。樂園門票優惠同樣引人注意，如小人國520元入園，讓人享受吃喝玩樂的完美假期！

2026-04-30 11:28