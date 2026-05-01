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秀證件免費入園！最美希臘風「觀光莊園」5月免門票 不只「這3地區」限定 還有姓名對中1字媽媽免費
秀證件免費入園！全台首座希臘美學生技「觀光莊園」5月免票活動登場，「3地區」限定出示證件即享入園免門票，帶媽媽到歐式城堡走逛、拍美照！
這次輪到中部人！嘉義熱門城堡景點「蓋婭莊園」5月免費入園來了，即日起至5/31一整個月，身分證件設籍彰化縣、南投縣、苗栗縣或身分證件英文字母開頭K、M、N，憑本人證件正本即可享免費入園。
此外，除了地區限定免票外，5月迎接母親節，5/8至5/10，只要姓名中有「媽、咪、真、美、麗」任1字，出示身份證或健保卡即享媽媽本人免費入園，再加碼寵愛花禮「香皂玫瑰花」1束，數量有限、送完為止。需注意的是，免票資格僅限同字，諧音或同音不同字不適用。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:00
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