搶先看全台「金針花地圖」！金黃色花海這裡最先開

【FunTime小編群】除了出國追楓賞櫻外，台灣每個季節也有專屬的花季可以欣賞。5月春雨到來，西部平地及東部山上陸續開滿的黃橙色的金針花，每到初夏時節，耀眼的金針花隨風搖曳，相當美麗。全台已經進入金針花綻放的季節，本期小編要來為大家介紹台灣多處金針花海，讓大家炎夏也有個賞花的好去處！

★西部花期：每年約5月至6月

★東部花期：每年約7月至10月

金針花景點推薦。

苗栗｜大湖社寮角金針花廊道

新興金針花海打卡聖地

近年興起的熱門景點！綿延500公尺的金針花牆，每到5至7月時就會燦爛盛開，金燦燦的花海在陽光的照耀下顯得格外動人。此外，大湖鄉公所也透露，今年的最佳賞花時期預計從5月15日開始，一直到7月結束。不妨為自己的周末安排個賞花之旅吧～

地址：苗栗縣大湖鄉靜湖村水源地5號對面

預計最佳花期：5月至7月

桃園｜百吉休閒農業發展協會體驗園區

北台灣面積最大金針花海

百吉休閒農業發展協會體驗園區。圖／IG, ken_huang_1024

桃園首座金針花主題園區，又名忘憂山丘，園內高達10萬株的金針花盛開中！該園區面積達1.7公頃，可謂是北台灣面積最大金針花海！除唯美的金針花海外，草地上還有太空人、蝸牛及英式電話亭等場景布置，週六日亦會舉辦小農市集，有在地農產品以及金針花系列商品供民眾選購～

門票：100元（含30元折價券），未滿12歲免門票

開放時間：08:00-17:00

地址：桃園市大溪區環湖路二段688號之1

預計最佳花期：5月至6月

彰化｜花壇虎山巖

首波金針花季在彰化

花壇虎山巖。圖／IG, s4752147

彰化花壇虎山巖旁的山丘上，種滿3萬株的金針花，每年4月底便陸續開花，5月中旬差不多就能欣賞到整片花海。雖然山丘本身不大，但梯田式的山坡每層都設有步道，讓你可以近距離觀賞金針花！山腳下有小賣部和休息座，開車來的朋友們也可以停在山下的大型停車場，非常方便呢～

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

預計最佳花期：4月底至6月

南投｜日月潭頭社金針花海

五顏六色的七彩金針花

日月潭頭社金針花海。圖／IG, molly888666

近年來，位在南投魚池鄉的頭社村，以七彩金針花海打開知名度，成為了南投熱門的賞花景點。頭社金針花海是全台灣唯一的水田金針花，而這裡除了一般的金針花，最特別的便是頭社培育的新品種金針，因為顏色多樣，因此被人稱為「七彩金針」，雖然這裡佔地不大，但色彩繽紛的金針花海，絕對是難得一見的美景。

門票：100元／人

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號

開放時間：08:00-17:00

預計最佳花期：4月至7月（七彩金針花）、8月至10月（原生種金針花）

台東｜太麻里金針山休閒農業區

最大也最知名的的金針花之鄉

太麻里金針山休閒農業區。圖／IG, mmm474747

台東太麻里，別名金針花的故鄉，鄰近台東縣的金峰鄉、達仁鄉。由於金針花擁有相當強的還境適應能力，從海拔700到1000公尺都可以找到它的蹤跡。太麻里地區陽光充足，是為金針花絕佳的生長環境，「金針花的故鄉」之稱亦因此而來。為了提供更完善的觀覽服務，該農業區規畫出了三條主要登山步道，其中忘憂谷是觀賞金針花的最佳地點喔！

小編提醒你：山路多連續蜿蜒且地面不平，行車需要特別注意，另外，金針山海拔約1340公尺，與地面溫度有些許差異，多帶件外套、注意保暖。

地址：台東縣太麻里鄉292號

預計最佳花期：8月至10月

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