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12米高千陽號、魯夫現身淡水！ 慶祝淡江大橋通車 航海迷朝聖「2026淡江航海趣」 連續58天盛典「免費登船」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026淡江航海趣盛典，將於5/16登場。圖／聯合報系資料照、新北市政府、台南市政府觀旅局提供
2026淡江航海趣盛典，將於5/16登場。圖／聯合報系資料照、新北市政府、台南市政府觀旅局提供

航海迷快筆記！歡慶淡水人引頸期盼的「淡江大橋」即將於2026年5月正式通車，新北市政府這次祭出超強大招，震撼宣布與全球超人氣IP《航海王》跨界合作！自5月16日起，在淡水金色水岸展開為期58天的「2026淡江航海趣」特展，不僅有12米高的千陽號現身，更有「登船體驗」就要讓粉絲們熱血沸騰。

2026淡江航海趣盛典，將於5/16登場。圖／新北市政府提供
2026淡江航海趣盛典，將於5/16登場。圖／新北市政府提供

最大亮點莫過於停靠在岸邊、高達12公尺的「千陽號」真的能登船了！不同於以往只能遠遠拍照的裝置藝術，特別大手筆開放粉絲「親自登上甲板」，讓海賊迷能以第一視角感受航行在大海上的熱血感，搭配淡水河岸的波光粼粼，絕對是2026年最強的社群打卡點！

歡慶淡江大橋通車，「2026淡江航海趣」將有千陽號亮相(過往航海王在台活動示意圖)。圖／台南市政府觀旅局提供
歡慶淡江大橋通車，「2026淡江航海趣」將有千陽號亮相(過往航海王在台活動示意圖)。圖／台南市政府觀旅局提供

除了淡水夕陽下的夢幻航道，現場還有高達6.5公尺的魯夫公仔坐鎮。想像一下，當淡水最著名的「金色夕陽」灑落在魯夫與千陽號身上，熱血動漫場景與絕美自然景觀完美交融，讓資深航海迷朝聖，在這裡拍出人生美照。

歡慶淡江大橋通車，「2026淡江航海趣」將有巨型魯夫亮相(過往航海王在台活動示意圖)。圖／翻攝科教館GO好玩
歡慶淡江大橋通車，「2026淡江航海趣」將有巨型魯夫亮相(過往航海王在台活動示意圖)。圖／翻攝科教館GO好玩

「2026淡江航海趣」將從5月16日一路狂歡到7月12日，為期58天橫跨整個初夏與暑假開端。官方也透露，除了目前曝光的大型裝置外，活動期間還會陸續公開多項「隱藏版」驚喜活動，可鎖定新北旅客粉絲團掌握消息。

淡江大橋將於5月12日正式通車。圖／聯合報系資料照
淡江大橋將於5月12日正式通車。圖／聯合報系資料照

「2026淡江航海趣」活動資訊

．活動日期： 2026/05/16 (六) – 07/12 (日)

．活動地點： 淡水金色水岸

．活動門票： 免費參觀

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淡江大橋 航海王

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