12米高千陽號、魯夫現身淡水！ 慶祝淡江大橋通車 航海迷朝聖「2026淡江航海趣」 連續58天盛典「免費登船」
航海迷快筆記！歡慶淡水人引頸期盼的「淡江大橋」即將於2026年5月正式通車，新北市政府這次祭出超強大招，震撼宣布與全球超人氣IP《航海王》跨界合作！自5月16日起，在淡水金色水岸展開為期58天的「2026淡江航海趣」特展，不僅有12米高的千陽號現身，更有「登船體驗」就要讓粉絲們熱血沸騰。
最大亮點莫過於停靠在岸邊、高達12公尺的「千陽號」真的能登船了！不同於以往只能遠遠拍照的裝置藝術，特別大手筆開放粉絲「親自登上甲板」，讓海賊迷能以第一視角感受航行在大海上的熱血感，搭配淡水河岸的波光粼粼，絕對是2026年最強的社群打卡點！
除了淡水夕陽下的夢幻航道，現場還有高達6.5公尺的魯夫公仔坐鎮。想像一下，當淡水最著名的「金色夕陽」灑落在魯夫與千陽號身上，熱血動漫場景與絕美自然景觀完美交融，讓資深航海迷朝聖，在這裡拍出人生美照。
「2026淡江航海趣」將從5月16日一路狂歡到7月12日，為期58天橫跨整個初夏與暑假開端。官方也透露，除了目前曝光的大型裝置外，活動期間還會陸續公開多項「隱藏版」驚喜活動，可鎖定新北旅客粉絲團掌握消息。
「2026淡江航海趣」活動資訊
．活動日期： 2026/05/16 (六) – 07/12 (日)
．活動地點： 淡水金色水岸
．活動門票： 免費參觀
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