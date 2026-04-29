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1人599元出發打蘑菇！ 2026最療癒「皮克敏一日遊」專車直達嘉義 8大解任點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／嘉義市政府文化局提供、翻攝雄獅旅遊官網
圖／嘉義市政府文化局提供、翻攝雄獅旅遊官網

台灣人超瘋！ 2026年最強療癒手遊「皮克敏（Pikmin Bloom）」持續延燒，這股「種花旋風」現在更吹進了旅遊圈。知名旅遊社「雄獅旅遊」近期看準商機，跨界推出超狂的「皮克敏一日遊」行程，主打每人只要599元，就能出發去嘉義打蘑菇！

圖／嘉義市政府文化局提供
圖／嘉義市政府文化局提供

近日有網友在Threads上分享，驚呼「雄獅旅遊也太誇張，皮克敏團開到三團，重點參加的人竟然還不少！」貼文附上的行程照片顯示，這份專為玩家量身打造的「免小費！漫遊嘉義藝術節」行程，不僅團費親民，一個人只要599元就能出發，更解決了北部玩家前往嘉義的交通痛點。

雄獅旅遊特別安排5月每週六、日及五一連假發車，旅客可從台北、桃園、台中、高雄等集合點出發，直達嘉義公園KANO園區。重點是，行程完全「自由發揮」，玩家可以依據自己的節奏在市區內散步種花，最後再回到嘉義火車站搭乘專車返回，還省去搶火車票的煩惱，甚至有從嘉義指定地出發的遊客，一日遊行程只要每人499元。

圖／翻攝雄獅旅遊官網
圖／翻攝雄獅旅遊官網

適逢遇上「2026嘉義藝術節」期間限定活動，皮友們可以一邊參與藝術節盛會，一邊沿著官方地圖解鎖特殊任務。官方特別設置了8個特殊互動地點，玩家只要在指定區域開啟App，就有機會獲得「專屬飾品皮克敏金色花苗」及「限定明信片」。

圖／嘉義市政府文化局提供
圖／嘉義市政府文化局提供

建議玩家可以參考官方整理的1.5小時黃金路線：

．出發點： 嘉義公園KANO園區

．必經點： 實驗木場舊監宿舍群 ➔ 檜意森活村 ➔ 市立博物館 ➔ 嘉義溫學館東門町1923 ➔ 西門交誼創新所 ➔ 文化公園KANO大舞台 ➔ 嘉義文化產業園區

．終點站： 嘉義市立美術館（鄰近嘉義火車站）

若在指定日期前往「嘉義公園KANO園區」或「嘉義文化公園」實體攤位，還能免費領取限量地圖與超萌的「皮克敏遮陽帽」！

嘉義公園KANO園區。圖／翻攝雄獅旅遊官網
嘉義公園KANO園區。圖／翻攝雄獅旅遊官網

嘉義市文化創意產業園區。圖／翻攝雄獅旅遊官網
嘉義市文化創意產業園區。圖／翻攝雄獅旅遊官網

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皮克敏 雄獅旅遊 嘉義旅遊 一日遊

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