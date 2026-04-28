免費暢玩「東勢林場」！秀出員工證 勞動節連假「買1送1」連3天 年底前再享1次免費入園

五一勞動節福利來了！本周五將迎來勞動節連假，賞螢勝地「東勢林場遊樂區」一連3天推出「買一送一」，免費再送你玩下一趟，且使用期限到年底，可以慢慢安排時間再訪。

東勢林場「五月雪」油桐花，圖為往年照片。圖／東勢林場提供

秀出員工證！東勢林場遊樂區迎接五一連假，5/1至5/3，推出勞工限定「買一送一」，凡出示員工證、公司相關證明或名片+身分證，並於活動期間購買全票即贈一張免費入園券（非當日使用），使用期限為2026/5/4至2026/12/31，能夠再免費多玩一回，時間還能自由安排。

圖／東勢林場遊樂區粉專

圖／東勢林場遊樂區粉專

圖／東勢林場官網

至5月初，東勢林場正值「油桐花季」，滿滿白花盛開十分浪漫，夜晚還有機會見到螢火蟲海，讓大小朋友都能好好放鬆、走進大自然的世界。東勢林場設有多處遊憩設施、森林浴步道和體能訓練場，占地面積約200餘公頃，擁有得天獨厚的地理位置，一年四季都有觀賞不盡的花花世界，因此有「中部陽明山」之美譽。

圖／東勢林場官網

圖／東勢林場官網

圖／東勢林場官網

東勢林場 勞工買一送一

活動期間：2026/5/1～2026/5/3

活動內容：活動期間出示員工證、公司相關證明或名片（需搭配身分證）並購買全票1張，即加贈免費入園券1張（限下次使用）

入園券使用期限：2026/5/4～2026/12/31

注意事項：每人限用一次優惠；證明文件需本人持有並配合查驗；更多詳情依現場公告為準

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