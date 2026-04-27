勞動節連假旅宿爆發！9縣市訂房率破6成 「這離島」衝破8成奪冠

勞動節3天連假即將到來，根據交通部觀光署統計，5月1日至2日的旅宿平均訂房率，總計有9個縣市突破6成，其中最高為連江縣，訂房率超過8成。

今年的勞動節有3天連續假期，觀光署日前公布最新連假訂房率。

根據觀光署統計，5月1日至2日平均訂房率最高前3名，依序為連江縣（81.25%）、台北市（79.72%）、南投縣（71.75%）。

觀光署表示，加上苗栗縣、嘉義市及台南市等3個縣市，共有6個縣市超過總平均63.11%；若再加上新北市、屏東縣及台東縣等3個縣市，則共有9個縣市超過6成。

若假期每天分開來看，觀光署指出，5月1日旅宿訂房前3名為連江縣、南投縣、台南市；5月2日前3名為台北市、連江縣及苗栗縣；5月3日為台北市、連江縣及桃園市。

觀光署分析，因連江縣藍眼淚季高峰、台北市大型商務展覽與城市度假、南投縣合歡山杜鵑花季及日月潭螢火蟲季等活動，帶動旅宿訂房；不過，許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者持續接受訂房中，最終各縣市統計的住房率可能不同。