快訊

范姜獲賠百萬！粿粿不倫戀王子代價大 身敗名裂「超慘現況曝光」

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

勞動節連假去哪玩？桃園「台茂公園」30+市集登場，還有很美食餐車＋火舞秀免費看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台茂公園提供
圖／台茂公園提供

迎接五一勞動節連假，桃園人氣親子據點台茂公園將於5月1日至5月3日推出限定市集活動，結合美食餐車、文創品牌與夜間表演，打造白天逛市集、晚上看火舞演出的多元假期行程，成為連假出遊的新選擇。

逾30攤美食齊聚　人氣餐車一次網羅

占地逾5,000坪的台茂公園，設有寬敞草地與兒童遊戲空間，向來是親子族放電首選。此次勞動節市集集結超過30攤特色品牌，從創意甜點到鹹食小吃應有盡有，包括主打異國風味巧克力的烘焙品牌、結合人氣餅乾元素的創意雞蛋糕，以及港式咖哩魚蛋、原住民風味漢堡等多元料理。

此外，現場也邀請多台高人氣餐車進駐，提供鮮奶麻糬、海鮮炸物、小米甜甜圈、烤鴨與烤玉米等經典夜市美食，同步販售飾品、玩具等文創商品，讓遊客在休閒散步之餘，也能享受逛市集的樂趣。

圖／台茂公園提供
圖／台茂公園提供

夜間火舞秀登場　免費近距離感受震撼演出

活動期間另一大亮點為5月1日晚間登場的火舞表演，邀請專業表演團隊帶來精彩演出，透過火焰與肢體動作交織，營造強烈視覺震撼，點燃現場氣氛。演出將於當日晚間7時至7時30分在公園圓形廣場舉行，民眾可免費預約入場，近距離欣賞火舞魅力。

圖／台茂公園提供
圖／台茂公園提供

圖／台茂公園提供
圖／台茂公園提供

主辦單位提醒，近距離觀賞區採預約制，須事先完成報名並於活動開始前完成報到，入場時需遵守相關規範，以確保活動順利進行。

整體而言，結合市集、美食與表演的台茂公園勞動節活動，不僅適合親子同遊，也為民眾提供一處輕鬆愜意的連假去處。

圖／台茂公園提供
圖／台茂公園提供

圖／台茂公園提供
圖／台茂公園提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

勞動節 連假 市集

相關新聞

穿碎花入園只要99元！劍湖山水樂園提前開放 狗狗也能逛樂園

迎接五一勞動節三天連假到來，雲林劍湖山世界宣布推出「三響砲」連假活動，包含水樂園提前開放、女性穿搭優惠，以及創園以來首次開放狗狗入園的限定活動，從親子戲水、好友出遊到毛孩同遊，一次滿足不同族群的連假需

免費暢玩「東勢林場」！秀出員工證 勞動節連假「買1送1」連3天 年底前再享1次免費入園

五一勞動節福利來了！本周五將迎來勞動節連假，賞螢勝地一連3天推出「買一送一」，免費再送你玩下一趟，且使用期限到年底，...

勞動節連假去哪玩？桃園「台茂公園」30+市集登場，還有很美食餐車＋火舞秀免費看

桃園台茂公園於5月1日至5月3日推出勞動節市集，超過30攤美食與文創品牌齊聚，還有5月1日晚的火舞秀，免費預約入場。活動適合家庭親子，共享輕鬆假期。

全球巡迴的Longchamp海灘俱樂部 5月6周限定登陸墾丁

靈感源自2026夏季系列的「Catch the Parisian Wave」，Longchamp將海灘轉化為風格場景。自3月起，於澳洲、亞洲與歐洲等代表性的夏日度假勝地，陸續展開「La Plage L

2026年旅遊進入精算體驗時代！近9成旅客雖不減預算 但求玩法升級

隨著全球旅遊市場進入深度轉型期，Klook與易遊網相繼發布2026年旅遊趨勢報告。報告指出，在經濟不確定性與票價上漲壓力並存的環境下，全球旅遊需求仍展現高度韌性，尤其亞太地區（APAC）年輕族群，已將旅遊視為「生活剛需」。整體而言，2026年旅遊市場...

5/1起免門票入園！ 280公頃秘境「台東森林公園」活水湖步道開放、綠色隧道騎到飽，連停車費都省了

台東森林公園自5月1日起免費入園，取消門票與停車費，讓遊客無需攜帶身分證便能享受活水湖步道和綠色隧道。此次措施旨在減輕民眾負擔，並提升遊憩便捷性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。