勞動節連假去哪玩？桃園「台茂公園」30+市集登場，還有很美食餐車＋火舞秀免費看

迎接五一勞動節連假，桃園人氣親子據點台茂公園將於5月1日至5月3日推出限定市集活動，結合美食餐車、文創品牌與夜間表演，打造白天逛市集、晚上看火舞演出的多元假期行程，成為連假出遊的新選擇。

逾30攤美食齊聚 人氣餐車一次網羅

占地逾5,000坪的台茂公園，設有寬敞草地與兒童遊戲空間，向來是親子族放電首選。此次勞動節市集集結超過30攤特色品牌，從創意甜點到鹹食小吃應有盡有，包括主打異國風味巧克力的烘焙品牌、結合人氣餅乾元素的創意雞蛋糕，以及港式咖哩魚蛋、原住民風味漢堡等多元料理。

此外，現場也邀請多台高人氣餐車進駐，提供鮮奶麻糬、海鮮炸物、小米甜甜圈、烤鴨與烤玉米等經典夜市美食，同步販售飾品、玩具等文創商品，讓遊客在休閒散步之餘，也能享受逛市集的樂趣。

圖／台茂公園提供

夜間火舞秀登場 免費近距離感受震撼演出

活動期間另一大亮點為5月1日晚間登場的火舞表演，邀請專業表演團隊帶來精彩演出，透過火焰與肢體動作交織，營造強烈視覺震撼，點燃現場氣氛。演出將於當日晚間7時至7時30分在公園圓形廣場舉行，民眾可免費預約入場，近距離欣賞火舞魅力。

圖／台茂公園提供

圖／台茂公園提供

主辦單位提醒，近距離觀賞區採預約制，須事先完成報名並於活動開始前完成報到，入場時需遵守相關規範，以確保活動順利進行。

整體而言，結合市集、美食與表演的台茂公園勞動節活動，不僅適合親子同遊，也為民眾提供一處輕鬆愜意的連假去處。

圖／台茂公園提供

圖／台茂公園提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」