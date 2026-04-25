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5/1起免門票入園！ 280公頃秘境「台東森林公園」活水湖步道開放、綠色隧道騎到飽，連停車費都省了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝臺東觀光旅遊網
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五一連假衝一波！ 被譽為「台東市綠肺」的台東森林公園，宣布自今年5月1日起，入園門票與停車費全面取消，改為免費入園！未來不再需要掏荷包就能盡享活水湖步道、騎遊綠色隧道，消息一出立刻衝上旅遊關鍵字熱搜。

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「台東森林公園」一直是台東市最指標性的自然景點，園內擁有廣大的木麻黃林與迷人湖泊，因此享有「黑森林」美名。該園區自106年起開始收費，去年7月更一度將全票調升至80元，導致入園人數在短短兩個月內流失超過7,000人。

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台東縣政府考量縣府財政現況已足以負擔園區養護，加上希望減輕民眾負擔，因此決定還綠於民。不僅外縣市遊客省下門票錢，在地縣民未來運動也無需再隨身攜帶身分證件備查，入園更加便捷。

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園區內規畫完善的自行車道，串聯了包括琵琶湖、鷺鷥湖及活水湖等三座絕美湖泊。其中，琵琶湖憑藉清澈見底的湖水與森林倒影，成為網紅必衝的打卡聖地；騎乘在穿越木麻黃林的「綠色隧道」中，消暑又療癒。

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縣府也宣佈同步開放森林公園與活水湖之間的步道動線，讓整體遊憩範圍更具連貫性，遊客可以散步健行還是騎單車，從公園綠地到活水湖水域景觀無縫接軌。

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台東森林公園 步道 台東旅遊 單車 綠色隧道

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