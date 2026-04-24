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2500發煙火秀連放2天！ 週末衝「新北美術館」周年慶 300架無人機、演唱會、市集 炸裂三鶯天空雙舞台

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

週末出遊首選看這裡！新北市美術館（新美館）開館滿一周年慶祝，將在 4/25、4/26 連續兩天舉辦盛大的周年慶，有文青最愛的風格市集、打造「雙舞台」演唱會，還有壓軸結合2,500發煙火與300架無人機的跨界展演的「天空版交響樂」登場，就是要讓你的相機快門停不下來！

「光有回聲」煙火×無人機展演，將於4月25日、26日晚間8點40分登場，施放超過2500發煙火。圖／新北市文化局提供
「光有回聲」煙火×無人機展演，將於4月25日、26日晚間8點40分登場，施放超過2500發煙火。圖／新北市文化局提供

新美館戶外園區以「雙舞台」打造城市藝術盛典，演唱會名單邀請到徐暐翔、白安、Bii 畢書盡、宇宙人、Gummy B 等人氣音樂人接力獻唱，從感性情歌到節奏強饒舌應有盡有，搭配現場特色市集，讓你一邊享受美食、一邊在草地上跟著節律搖擺。

新北市美術館開館周年活動受矚目，4月25日晚間由情歌王子Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界壓軸共演。圖／新北市文化局提供
新北市美術館開館周年活動受矚目，4月25日晚間由情歌王子Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界壓軸共演。圖／新北市文化局提供

新北市交響樂團將在新北市美術館開館周年與Bii畢書盡跨界共演，展現流行與古典融合的音樂魅力。圖／新北市文化局提供
新北市交響樂團將在新北市美術館開館周年與Bii畢書盡跨界共演，展現流行與古典融合的音樂魅力。圖／新北市文化局提供

夜幕降臨等於重頭戲開始！本回煙火秀以「光有回聲」為主題，兩天晚間將分別施放超過2,500發煙火。設計師精準運用高、中、低空層次，不僅有如瀑布般傾瀉而下的「五色柳」煙火，更穿插了牡丹、輪菊等精緻花型，隨音樂旋律跌宕起伏，營造出極具層次感的沉浸式視覺饗宴！

新北市美術館開館周年於4月25日、26日登場，晚間壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，點亮夜空。圖／新北市文化局提供
新北市美術館開館周年於4月25日、26日登場，晚間壓軸推出以「光有回聲」為主題的煙火與無人機展演，點亮夜空。圖／新北市文化局提供

天空中還有超萌亮點，特別編制 300 架無人機進行編隊飛行，將三鶯地區的在地文化意象與美術館獨特的建築線條，轉化為一幅幅流動的光影符號。無人機與煙火交織而成的「天空雙舞台」，成為本周不可錯過的打卡美景。

請筆記好時間！「光有回聲」煙火與無人機共演，將於4月25日、26日晚間8點40分準時登場。建議大家提早卡位！

除新北市美術館戶外園區為主要觀賞點外，三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，亦適合遠眺煙火及無人機展演。 圖／新北市政府文化局 提供
除新北市美術館戶外園區為主要觀賞點外，三鶯水資源回收中心、鶯歌碧龍宮及三峽鳶山岩等地，亦適合遠眺煙火及無人機展演。 圖／新北市政府文化局 提供

【新北市美術館周年慶：光有回聲】

地址：新北市鶯歌區館前路300號

活動日期：2026年4月25日、4月26日，每晚 20:40

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煙火秀 演唱會 無人機 新北市美術館

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