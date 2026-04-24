2大飯店搶攻「淡江大橋」第一排！ 入住奢華海景房6,499元起 拍美景換冰棒、星巴克買1送1、加碼抽全台住宿券

淡水人等好久了！「淡江大橋」即將在5月12日正式通車，看準這波「大橋商機」，橋畔兩側的高人氣飯店紛紛祭出超狂優惠，不只客房推開窗就能直面壯觀橋景，最低平日6,499元就能入住，更有壽星免費升等20坪豪華套房、抽全台住宿券等好康，快列入淡水小旅行計畫名單！

圖／翻攝Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店

「福容大飯店淡水漁人碼頭店」15週年慶好禮 抽全台住宿券

圖／翻攝福容大飯店 淡水漁人碼頭

淡水最具指標性的「郵輪飯店」！ 福容大飯店淡水漁人碼頭店迎來15週年慶，自5月1日起至6月30日，館內祭出超狂的「雙月慶典」，只要在館內餐飲或休閒設施消費滿3,000元，就能獲得抽獎券，最大獎直接送你住「海景蜜月套房」，甚至還有機會抽中全台「福容徠旅」的住宿券，從林口到澎湖讓你玩遍全台灣。

圖／翻攝福容大飯店 淡水漁人碼頭

住宿方面，深受遊客喜愛的「海景豪華客房」平日雙人入住僅需6,499元起，只要走出陽台，淡江大橋的宏偉景致就在眼前。最吸睛的是，若是當月壽星預訂周年專案，還有機會「免費升等」至20坪以上的豪華套房（每日限量3間）；平日入住再加碼送阿基師觀海茶樓合菜，假日則送自助百匯午餐，CP值高到破表！

「將捷金鬱金香酒店」拍美景換冰棒 再贈星巴克買一送一

圖／翻攝Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店

坐擁絕佳視野的將捷金鬱金香酒店，館內擁有約20間能直面淡江大橋的「河景客房」，歡慶淡江大橋即將通車，飯店即日起至5月31日推出限定住房專案，平日每晚6,999元起。

圖／翻攝Golden Tulip Fab Hotel ,New Taipei 將捷金鬱金香酒店

凡入住即贈送超貼心的「橋見歡享包」，內容包含Starbucks望高樓咖啡服務，以及富有教育意義的十三行博物館入場券。此外，飯店同步舉辦打卡活動，只要與淡江大橋美景合照並上傳指定貼文，就能領取清涼迷你冰棒。而咖啡控們更要注意，即日起至2026年5月3日，望高樓星巴克咖啡服務推出「綠茶拿鐵買一送一」，在無敵海景陪伴下，享受悠閒午後時光。

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