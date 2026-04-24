圓山花博「2026森林市集」登場！帝雉鑰匙圈、石虎抱枕開賣，50+品牌、市集音樂一次逛

說起台三線，大多數人認知中，僅是一條台灣地圖上的主要省道。當然，也因為它貫穿了16個客家庄，在客委會這些年精心的包裝推廣下，也成為充滿客家意象的旅遊景點之一。然而對我來說，這條「內山公路」，更是在心中多了一份關於家鄉、關於舌尖上的印記與無可取代的文化滋味。

2026-04-24 09:01