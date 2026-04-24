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圓山花博「2026森林市集」登場！帝雉鑰匙圈、石虎抱枕開賣，50+品牌、市集音樂一次逛
2026「森林市集」將於4月24日至4月26日於圓山花博公園登場，今年以「森林時光機」為主題，結合市集選物、音樂演出與互動體驗，打造沉浸式森林冒險。活動首日自13時30分開始，其餘兩天自上午11時至晚間7時開放，免費入場，預計吸引大批民眾前往朝聖。
本次活動集結超過50個品牌，規劃「山林製造」、「森鄰良品」、「永續森活」與「寓木於樂」四大主題區，推出多款限定周邊商品，包括阿里山推出的「帝雉鑰匙圈」、林業保育署台東分署的「台灣黑熊娃娃」，以及林鐵小舖的「林鐵列車曬娃包」等。其中帝雉布偶採限量號碼牌制販售，於活動期間分時段發放，每場限量150張，吸引收藏族關注。
除了逛市集，現場也安排豐富體驗活動，包含DIY工作坊、闖關遊戲與互動展覽，完成任務可兌換「雨聲筒」等限定紀念品。今年首度登場的「木育體驗區」更是一大亮點，透過木積木溜滑梯、木製飛車「BUBU跳恰恰」等設施，讓民眾在遊戲中認識木材與森林文化，適合親子同遊。
舞台演出同樣精彩，邀請歌手戴曉君與JOYCE 就以斯等人接力開唱，結合親子活動與現場音樂，營造森林系療癒氛圍。主辦單位表示，今年透過六大主題場域設計，從選物、市集到體驗與展演，帶領民眾穿梭森林時光，感受永續與自然共存的生活提案。
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