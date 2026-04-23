北部最美「紫色瀑布」來襲！ 桃園免門票欣賞「錫葉藤花海」大爆發 搶拍夢幻花牆 錯過再等一年
北部最美紫色浪漫來襲！ 位於桃園大溪的「經國紀念館」近期迎來了「錫葉藤」大爆發，這波夢幻花海不僅免費觀賞，更是近期社群軟體上最火紅的打卡熱點，愛攝影的朋友免跑中南部快追！
一串串「許願藤」傾洩而下！錫葉藤又被暱稱為「許願藤」，其花語「天使之顏」象徵著聖潔與唯美。雖然現場種植面積不算大，但一整排紫色花牆開得非常密集，隨風搖曳的姿態相當優雅。也因為花串開得極其茂密，視覺效果非常壯觀，吸引大批遊客搶拍。
北橫遊客中心作為進入山區的重要據點，除了賞花還能作為休息補給站。這波紫色浪漫預計可以持續到 5 月中旬，不過，錫葉藤的花色會隨時間變化，剛開時呈現濃郁的深紫色，隨後會漸漸轉淡成淺紫、甚至轉白，目前現場已有部分花朵開始轉色，建議想賞花的民眾動作要快。
經國紀念館（原大溪北橫遊客中心）
．地址： 桃園市大溪區復興路一段 896 號
．門票： 免費參觀
．花季預測： 4月中旬至5月中旬
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