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大安森林公園居然有「螢火蟲」！聚集地、導覽與報名攻略1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自大安森林公園之友基金會臉書粉絲團
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位於台北市中心的大安森林公園，每到春季竟能欣賞到螢火蟲飛舞景象，成為都市中難得的自然奇觀。「2026螢火蟲季」即日起登場至5月3日，讓民眾不用遠離市區，也能體驗浪漫賞螢之旅。

圖／取自大安森林公園之友基金會臉書粉絲團
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活動期間每日傍晚18時至20時，現場提供免費夜間導覽服務，由專人帶領深入公園生態區，認識螢火蟲棲地與習性。民眾可於18:00至18:30至四號涼亭草地集合報到，無需事先報名即可參加，輕鬆加入賞螢行列。

圖／取自大安森林公園之友基金會臉書粉絲團
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本次螢火蟲主要聚集於靠近建國南路一側的生態池與生態小徑，最佳觀賞時段落在4月中下旬到4月底。微光點點在林間閃爍，與城市夜景形成強烈對比，別具詩意。此外，4月12日下午4時其實已經舉辦「戀戀螢火蟲2026」親子音樂會，結合音樂與自然闔家共遊。

圖／取自大安森林公園之友基金會臉書粉絲團
圖／取自大安森林公園之友基金會臉書粉絲團

在繁忙都市中發現生態驚喜，大安森林公園螢火蟲季不僅療癒，也成為春季限定的夜間旅遊亮點，趕快揪團來場螢光療癒之旅吧！

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大安森林公園 螢火蟲

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