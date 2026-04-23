公主遊輪發布：2028日本夏季航程、2027–28東南亞航線擴展計畫與訂購新型「航海者級」遊輪

【旅奇傳媒/編輯部報導】公主遊輪發布規模再創新高的亞洲航線部署計畫，一次揭曉2027-2028年東南亞航程與2028年日本航季的全面整合。整個航季共規劃96個航次、61個精選行程，橫跨9個國家、55個目的地，並由兩艘遊輪以日本為母港營運，帶領賓客深入體驗在地文化、串聯當地經典的節慶盛事，開啟一場橫跨亞洲、令人難忘的精彩旅程－現已正式開放預訂。

▲日本航季行程展現多層次風貌，融合歷史古蹟、現代城市與壯麗自然景致。 圖：公主遊輪／提供

「這是我們前所未有最具沉浸式體驗的日本航季，也精準回應現今賓客對深度旅遊體驗的渴望」，公主遊輪首席商務官吉姆．貝拉（Jim Berra）表示，「鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）將首度以東京為母港營運，並精心規劃深夜啟航，讓賓客能全程參與日本最具代表性的夏季祭典，更橫跨日本四大本島、涵蓋櫻花與紅葉季節的航程，為賓客提供前所未有的機會，深入體驗日本的文化精髓、美食魅力與傳統底蘊。並延伸規劃造訪多個國家、航程天數更長且目的地更豐富的東南亞航程，讓整趟旅遊不管在深度、規模與道地體驗，均創下了該地區航程體驗的新標杆。」

2027-2028年日本與東南亞航程現已開放預訂，即日起至2026/05/31（日）截止，臺灣賓客預訂可享每間最高800美元即時優惠折扣與免費客艙升等，公主會員還可享每間客艙最高200美元加碼即時優惠折扣*。（*請詳條款與條件適用）

公主遊輪宣佈訂購航海者等級遊輪

作為國際豪華遊輪領導品牌的公主遊輪，隸屬於全球最大休閒旅遊公司嘉年華集團，於近期宣布與義大利「芬坎蒂尼」（Fincantieri）造船廠簽署三項全新造船協議，將採用新一代平台設計，以進一步提升品牌既有的世界級度假體驗。三艘新遊輪預計分別於2035年下半年、2038年及2039年交付。

三艘全新旗艦將融合公主遊輪最受賓客喜愛且口碑卓越的經典體驗與設施，同時全面重新設計戶外甲板、客艙與中庭廣場 （Piazza），以貼近全球賓客需求與多元航線布局。將延續屢獲殊榮的「環球等級」架構，並持續引進最新的賓客服務系統與航海科技。如同廣受好評的太陽公主號（Sun Princess）與星辰公主號（Star Princess），「航海者等級」旗艦將採用雙燃料動力設計，以液態天然氣（LNG）為主要燃料，此為目前最先進的燃料技術之一，不僅可有效降低溫室氣體排放，亦較傳統船用燃料顯著減少空氣污染。這三艘新遊輪將成為公主遊輪船隊中載客量最大的遊輪，並於義大利蒙法爾科內的芬坎蒂尼造船廠建造。

公主遊輪總裁格斯·安托查（Gus Antorcha）表示：「『航海者等級』的遊輪將同時滿足我們忠實賓客的殷切期待，並吸引新一代的公主遊輪賓客。我們透過大量的顧客與旅遊業者研究，致力於在既有成功基礎上持續優化，同時在引進全新概念及合作夥伴之間取得完美平衡，並以當前與未來賓客最重視的需求為核心進行規劃。從精緻多元的餐飲體驗、愜意宜人的泳池環境，到全方位升級的娛樂享受與船上全面重新詮釋的空間設計，我們持續於各個面向精進，全力推動公主遊輪整體旅遊體驗不斷進化。」

這三艘新遊輪總噸數將達18萬3千噸，並可容納約4,700名賓客。關於遊輪設計的詳細規格，以及全新平台預計搭載的特色與設施，公主遊輪將在未來陸續公布。

芬坎蒂尼執行長暨總經理皮耶羅貝托．福利耶羅（Pierroberto Folgiero）表示：「我們很高興與公主遊輪達成這項新協議，這也印證雙方長期且具前瞻性的合作關係。這些新訂單將確保我們的造船廠在2039年前維持穩定的工作量，並依照2026至2030年工業計畫，進一步推動遊輪業務的獲利發展。透過航海者等級的新遊輪計畫，我們將發揮芬坎蒂尼造船廠在永續與新一代造船領域的專業實力，協助公主遊輪持續成長，並強化我們作為遊輪產業值得信賴合作夥伴的角色。」

該公主遊輪新一代遊輪的協議，代表這三艘遊輪將成為嘉年華集團第19、第20及第21艘以液態天然氣（LNG）為基礎動力的船舶，也是公司持續推動船隊升級策略的一部分，旨在為休閒旅遊市場創造更高吸引力，並進一步帶動遊輪需求成長，遊輪產業亦為旅遊產業中成長速度最快的區塊之一。除了上述三艘新遊輪預計分別於2035年下半年、2038年及2039年交付外，嘉年華集團亦已另行簽署七艘新遊輪訂單，預計於2027年至2033年間陸續交付。

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