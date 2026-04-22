「碧潭水舞季」5月登場！45天夜間展演、水上鋼鐵人開幕秀＋300秒煙火壓軸

初夏人氣活動「碧潭水舞季」即將回歸，2026年活動將於5月1日至6月14日在新店碧潭風景區登場，展期長達45天。活動期間每日晚間18時30分至21時登場，每半小時演出一場水舞秀，結合燈光與音樂節奏，打造新店夜間最具代表性的水岸視覺盛宴。

圖／取自新北市觀光局（非今年水舞僅示意）

今年水舞展演規模再升級，除延續經典水柱隨樂起舞的演出形式，現場燈光設計與場域布置也同步優化。河岸特別打造「百米光色草浪」裝置藝術，將夜間景觀延伸至岸邊空間，營造夢幻光影氛圍，成為民眾拍照打卡新亮點。

圖／取自新北市觀光局（非今年水舞僅示意）

圖／取自新北市觀光局（非今年水舞僅示意）

活動亮點之一為開幕日限定演出，5月1日將邀請「水上鋼鐵人」帶來飛板特技秀，表演者於水面上高速滑行、翻轉騰空，結合水舞背景，增添視覺張力。主辦單位表示，透過跨界演出形式，希望為水舞季注入更多動感元素，提升整體觀賞體驗。

此外，6月14日閉幕當晚將施放長達300秒的高空煙火秀，與水舞演出交織，為本屆活動畫下璀璨句點。隨著活動橫跨1個半月，無論平日或週末皆有固定場次，預料將吸引大量民眾前往觀賞，也成為大台北地區夏季夜遊與約會的熱門選擇。

圖／取自新北市觀光局（非今年水舞僅示意）

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