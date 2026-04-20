誰說楓紅只能等秋天？ 陽明山漸層系大梯田「槭樹染紅滿山頭」 4月邂逅春季限定美景

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聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@chih07090616、IG@sky_kuei授權
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提到賞楓，大家腦海中總會浮現秋風蕭瑟的景象。但是在陽明山的春日裡，正上演著一場意想不到的鮮紅浪漫！位於北投竹子湖的「大梯田花卉生態農園」，現在正值槭樹新葉齊發的季節，滿山遍野的紅、黃、橘、綠交織，讓人彷彿一秒穿越到京都！

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真的沒看錯！4月的陽明山正悄悄換上火紅新裝，竹子湖「大梯田花卉生態農園」的槭樹近期迎來新葉綻放期，不同於秋天的蕭瑟感，春天的槭樹葉片色彩更顯輕盈與鮮艷。從即日起到5月初，都是這場視覺盛宴的最佳觀賞期，整片山頭層次感十足，火紅程度完全不輸秋季轉色，驚艷程度讓許多遊客直呼：「原來4月還有楓葉看，真的太幸運！」

圖／IG@chih07090616授權
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大梯田園區如其名，擁有層次分明的梯田景觀，這裡的槭樹經過園方有計畫地種植，面積不斷擴大，最吸引人的特點是「樹種高度親民」，有不少的槭樹個頭較矮，民眾可以輕鬆貼近枝葉觀察新芽的美態，隨手一拍都是被楓紅包圍的唯美視角。

圖／IG@chih07090616授權
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除了令人心醉的春楓，大梯田花卉生態農園更是著名的「花卉生產基地」。園區按時令悉心照料各種植物，讓遊客一年四季都有驚喜：3月由紫藤與吉野櫻揭開序幕，4月接力上演火紅槭樹秀，到了5、6月則是浪漫爆表的繡球花季，每一次上山都有不同的視覺享受。

圖／IG@sky_kuei授權
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大梯田花卉生態農園

．地址： 台北市北投區竹子湖路33-7號

．營業時間： 08:00 - 18:00

．聯絡電話： 0917-639-349

．入園費用：150元/人

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竹子湖 北投 陽明山 大梯田花卉生態農園

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