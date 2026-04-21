「淡江大橋」5月12日正式通車引熱議！融入夕陽地景打造新地標，重塑淡水河口旅遊風貌
橫跨淡水河口、串聯雙岸交通的淡江大橋，確定將於5月12日正式通車，不僅大幅提升往返八里與淡水的交通便利性，也將改寫流傳數百年的「淡水夕陽」景緻。設計團隊指出，此案從一開始便以「讓橋融入景色」為核心理念，希望橋梁不是搶走目光的主角，而是襯托夕陽、讓景色更顯珍貴的重要存在，為北台灣觀光再添全新亮點。
在通車前夕舉辦的建築論壇中，來自Zaha Hadid Architects（ZHA）團隊分享設計歷程。初期曾評估拱橋、吊橋等形式，但考量淡水河口擁有極具代表性的落日景觀，包括漁人碼頭、紅毛城與海關碼頭等地，皆是旅客觀賞夕陽的熱門據點。若採傳統雙橋塔設計，恐對天際線與視覺記憶造成干擾，因此最終選擇以簡潔且流動的結構語彙，保留夕陽主角地位。
除了景觀考量，橋體本身亦肩負多元交通功能。淡江大橋未來將同時容納汽車、高速道路系統、輕軌運輸，以及機車、自行車與人行動線，是一座複合型大型橋梁。設計上特別強調「輕盈感」，透過橋塔角度的微幅旋轉，使其在不同視角下呈現動態線條，讓整體視覺更加柔和流暢，避免厚重壓迫感。
工程技術方面，橋面採用鋼箱梁結構，在兼顧台灣地震帶安全需求下，將梁體深度壓縮至約4公尺，使橋身維持纖細比例。即便橋面寬度龐大，整體仍展現輕巧優雅的外觀，也讓旅客從遠處眺望時，能感受到橋與山海之間的協調共融。
值得一提的是，淡江大橋未來不僅是交通要道，也將轉化為旅遊休憩空間。橋面與周邊規劃設置停留與觀景區，遊客可從觀音山與河口水岸交織的景色中，感受不同時間與角度的變化。無論是從碼頭漫步上橋，或遠眺橋梁輪廓，皆可欣賞到融合建築與自然的全新城市風景，預料將成為淡水地區下一個熱門打卡景點。
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