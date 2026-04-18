7-ELEVEN店員又進化了！隱藏版大廚代客服務「現烤牛排、鮭魚」全台2門市限定、菜單一次看

現在走進超商竟然能吃到「現煎牛排」？ 7-ELEVEN最新傳出店員進化變大廚，推出隱藏版代客料理服務「代客現烤牛排、鮭魚」，主打現買現煮、不用自己開火，讓超商服務天花板又再往上頂！

7-ELEVEN Fresh推出代客料理服務 連現烤牛排都幫你煎好了！

圖／翻攝IG@7eleventw

台灣便利商店的服務再次升級！現在民眾只要在特定門市挑選好喜歡的肉類或海鮮，結帳後就能交給穿著專業廚師服的店員，送進烤箱現烤。約等待10-15分鐘，香噴噴的現煎牛排、鮭魚就能熱騰騰上桌，完全打破大眾對超商微波食品的印象。

據官方分享，全台目前僅有兩家大型複合型「7-ELEVEN Fresh」門市提供此服務，分別為台南 Fresh康橋門市與高雄 Fresh愿橋門市。顧客可在冷藏櫃挑選標有「免費代客烤」圓形標籤的肉品，結帳後享受代客料理服務。

圖／翻攝IG@7eleventw

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百元爽吃安格斯菲力、澳洲穀飼牛、鮭魚超吸睛

根據官方價目表，代客服務品項相當豐富，包含：澳洲穀飼嫩肩牛排：169元、美國安格斯菲力牛排：349元、美國安格斯牛小排：349元、澳洲穀飼無骨牛小排：299元。凡是冷藏櫃中標有「免費代客烤」標籤，連鮭魚、蔬菜也都能一併處理。

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特別注意的是，服務時間為上午9點至晚上8點，雖然代客料理方便，但遇到熱門用餐時段，等待時間可能長達 1 小時。現場民眾也建議：「如果真的很餓可能等不及，建議離峰時段來體驗」。

另外，針對如此多樣化的服務，7-ELEVEN也強調，料理櫃台設有「專職人員」負責，並非由收銀店員兼任，且現場還有「送餐機器人」協助，確保大幅減輕人力負擔。

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7-ELEVEN「代客料理」 康橋/愿橋 門市限定

台南 Fresh康橋門市

📍 地址：台南市永康區東橋八街96號

高雄 Fresh愿橋門市

📍 地址：高雄市仁武區霞海路378號

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