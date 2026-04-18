快訊

被逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥遭控家暴 恐怖瘀傷照全曝光

美「軍事核能航太」11頂尖科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

7-ELEVEN店員又進化了！隱藏版大廚代客服務「現烤牛排、鮭魚」全台2門市限定、菜單一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝IG@7eleventw
圖／翻攝IG@7eleventw

現在走進超商竟然能吃到「現煎牛排」？ 7-ELEVEN最新傳出店員進化變大廚，推出隱藏版代客料理服務「代客現烤牛排、鮭魚」，主打現買現煮、不用自己開火，讓超商服務天花板又再往上頂！

7-ELEVEN Fresh推出代客料理服務 連現烤牛排都幫你煎好了！

圖／翻攝IG@7eleventw
圖／翻攝IG@7eleventw

台灣便利商店的服務再次升級！現在民眾只要在特定門市挑選好喜歡的肉類或海鮮，結帳後就能交給穿著專業廚師服的店員，送進烤箱現烤。約等待10-15分鐘，香噴噴的現煎牛排、鮭魚就能熱騰騰上桌，完全打破大眾對超商微波食品的印象。

據官方分享，全台目前僅有兩家大型複合型「7-ELEVEN Fresh」門市提供此服務，分別為台南 Fresh康橋門市高雄 Fresh愿橋門市。顧客可在冷藏櫃挑選標有「免費代客烤」圓形標籤的肉品，結帳後享受代客料理服務。

圖／翻攝IG@7eleventw
圖／翻攝IG@7eleventw

圖／翻攝IG@7eleventw
圖／翻攝IG@7eleventw

百元爽吃安格斯菲力、澳洲穀飼牛、鮭魚超吸睛

根據官方價目表，代客服務品項相當豐富，包含：澳洲穀飼嫩肩牛排：169元、美國安格斯菲力牛排：349元、美國安格斯牛小排：349元、澳洲穀飼無骨牛小排：299元。凡是冷藏櫃中標有「免費代客烤」標籤，連鮭魚、蔬菜也都能一併處理。

圖／翻攝IG@7eleventw
圖／翻攝IG@7eleventw

圖／翻攝IG@7eleventw
圖／翻攝IG@7eleventw

特別注意的是，服務時間為上午9點至晚上8點，雖然代客料理方便，但遇到熱門用餐時段，等待時間可能長達 1 小時。現場民眾也建議：「如果真的很餓可能等不及，建議離峰時段來體驗」。

另外，針對如此多樣化的服務，7-ELEVEN也強調，料理櫃台設有「專職人員」負責，並非由收銀店員兼任，且現場還有「送餐機器人」協助，確保大幅減輕人力負擔。

圖／翻攝IG@7eleventw
圖／翻攝IG@7eleventw

7-ELEVEN「代客料理」 康橋/愿橋 門市限定

台南 Fresh康橋門市

📍 地址：台南市永康區東橋八街96號

高雄 Fresh愿橋門市

📍 地址：高雄市仁武區霞海路378號

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

牛排 7-ELEVEN

相關新聞

7-ELEVEN店員又進化了！隱藏版大廚代客服務「現烤牛排、鮭魚」全台2門市限定、菜單一次看

7-ELEVEN推出隱藏版代客服務，顧客可享受現烤牛排與鮭魚，僅需百元。現階段此服務在台南和高雄的「7-11 Fresh」門市提供，顧客可選擇指定肉品由專業店員現烤，打破超商以往印象。

最萌開球登場！富邦悍將「罐頭豬LuLu」攻佔新莊棒球場，兩日限定主題日打造療癒系觀賽樂園

富邦悍將於4月18日至19日在新莊棒球場舉辦《Lu來Lu快樂》主題日，人氣角色「罐頭豬LuLu」將首次開球，現場設有五大拍照區，並推出限量聯名商品，結合公益意義，讓球迷享受獨特的觀賽體驗。

不只是咖啡香！ 漫遊175咖啡公路，解鎖國宴精品與山中偶戲的人文風景

每年秋冬，當涼爽的山風拂過台南東山區的山巒，便是175咖啡公路最迷人的時節。東山栽培咖啡的歷史可追溯至日治時期，由當時在咖啡試驗農場工作的曾綠波先生，將阿拉比卡品種咖啡苗帶回崁頭山試種，成為東山咖啡的濫觴。那些沉寂一時的咖啡栽植，近年在農人的復育下重獲新生，促成了今日這條全長約20公里、咖啡館林立的「175咖啡公路」。

戀愛旅行正夯！逾5成台灣Z世代2026規劃與伴侶出國、54%特愛探索美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 根據《2026旅遊展望報告》發現，台灣Z世代（泛指1997-2012年左右出生族群）在規劃旅行時，明顯偏好與伴侶同行的「浪漫之旅」。 報告進一步指出，台灣Z世代對海外旅遊的偏好尤為突出－2026年有46%計畫以海外旅遊為主，遠高於亞太平均的20%，展現強勁的出國動能。 86%台灣Z世代偏好至多停留一週的輕旅行 台灣Z世代偏好可配合他們忙碌生活型態的輕旅行： ・超過71%的台灣Z世代計畫在2026年旅行1至6次，只有11%預計旅行7次以上，顯示大部分的台灣Z世代旅客相較頻繁出遊，更偏好適中的旅行頻率。 ・有86%的調查對象表示每趟旅行預計停留1至7天，不僅可快速充電，同時也能更彈性地在工作和學習間安排旅行。

2026桃園桐花祭賞「四月雪」！ 「13處賞桐地圖」開追 5大行政區「桐樂會」、最萌「桐花童話市集」接力

全台最受期待的「四月雪」正式報到！桃園市政府客家事務局宣布「2026 桃園桐花祭」將於4月18日盛大開幕，活動一路延續至5月9日，今年以「桐花童話」為主題，不僅有如置身夢幻國度的雪白步道，更規劃了13處隱藏版賞桐祕境！ 本週末（4/18-19）2026桃園桐花祭首場大型活動就在「桃園市客家文化館」登場！現場有大小朋友最愛的 YOYO 家族現場熱力帶動跳，邀請朱海君等大咖歌手輪番獻唱，更變身為「童話主題市集」，不僅能體驗傳統客家「牛汶水」DIY，小朋友還能穿上超萌裝扮參加「小小祭伯公」活動，別錯過這場結合音樂與森林氣息的春日盛會。 特別整理出「13 條賞桐祕境」，包含大溪大艽芎古道、龍潭小粗坑古道以及蘆竹五酒桶山等。目前花況約開3成，預計4月下旬將迎來最壯觀的「滿開期」。 還能邊爬山邊尋寶，凡是加入活動官方 LINE 帳

《500盤》名湯寵愛媽媽！台北漢來「女王級假期」 加碼萬元SPA一次享

迎接一年一度母親節檔期，台北漢來大飯店以「奢寵女王」為主題推出系列住房與餐飲企劃，5月1日至6月30日推出結合頂級保養、美食饗宴與甜點心意的節慶方案，從身心療癒到味蕾享受全面升級，打造專屬媽咪的儀式感假期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。