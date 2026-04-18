最萌開球登場！富邦悍將「罐頭豬LuLu」攻佔新莊棒球場，兩日限定主題日打造療癒系觀賽樂園

療癒魅力席捲球場！由TOYZEROPLUS打造的人氣角色「罐頭豬LuLu」，首度跨界攜手富邦悍將，於4月18日至19日在新莊棒球場推出《Lu來Lu快樂》主題日。將原本療癒、慢節奏的角色日常帶入節奏緊湊的職棒賽事中，打造一場融合觀賽、拍照與互動的沉浸式體驗，讓球迷不只看球，更像走進一座期間限定的角色樂園。

圖／業者提供

走進球場即可感受滿滿萌力，現場規劃五大主題拍照區，包含高達250公分的巨型LuLu豬氣偶與約170公分大型立體公仔，搭配專屬視覺設計，從看台延伸至場外空間，營造如童話場景般的拍照氛圍。無論是親子族群或年輕球迷，都能輕鬆捕捉與角色同框的可愛畫面，讓觀賽過程多了探索與打卡的樂趣，場內外皆成為「一秒出片」的熱門拍攝點。

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活動亮點之一，莫過於角色親臨球場互動。4月18日將由165公分高的罐頭豬LuLu人偶擔任開球嘉賓，首度站上投手丘為比賽揭開序幕；4月19日則移師2樓場外舞台舉辦見面拍照會，安排合影與擊掌互動，並搭配音樂節奏帶動氣氛，讓粉絲能近距離感受角色魅力。從開球儀式到舞台活動，全面強化球迷參與感，也讓原本緊張的比賽氛圍增添輕鬆趣味。

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除了體驗活動，聯名周邊同樣話題十足。系列商品於4月17日起於球場旗艦店限量開賣，推出短TEE、應援毛巾、托特包與角色小物等多款設計，結合棒球元素與LuLu形象，從配色到圖案細節皆具收藏價值。主題日更祭出寵粉福利，持內野票入場即可兌換聯名胸章盲包；完成場外「量身高」、「跳水」或「體操」等任務關卡，還可獲得限定零錢包（兩日款式不同），提升活動趣味與蒐集樂趣，數量有限也增添搶手話題。

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值得一提的是，活動同時延伸公益意義，主辦單位攜手財團法人流浪動物之家基金會，於現場隨機發送公益立牌，喚起民眾對流浪動物議題的關注。從娛樂體驗、粉絲互動到社會關懷，《Lu來Lu快樂》主題日不僅重新詮釋棒球觀賽方式，也讓療癒與熱血在同一座球場交會，為春季賽事注入更多溫度與記憶點。

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