2026桃園桐花祭賞「四月雪」！ 「13處賞桐地圖」開追 5大行政區「桐樂會」、最萌「桐花童話市集」接力

全台最受期待的「四月雪」正式報到！桃園市政府客家事務局宣布「2026 桃園桐花祭」將於4月18日盛大開幕，活動一路延續至5月9日，今年以「桐花童話」為主題，不僅有如置身夢幻國度的雪白步道，更規劃了13處隱藏版賞桐祕境！

圖／取自2026桃園桐花祭官網

本週末（4/18-19）2026桃園桐花祭首場大型活動就在「桃園市客家文化館」登場！現場有大小朋友最愛的 YOYO 家族現場熱力帶動跳，邀請朱海君等大咖歌手輪番獻唱，更變身為「童話主題市集」，不僅能體驗傳統客家「牛汶水」DIY，小朋友還能穿上超萌裝扮參加「小小祭伯公」活動，別錯過這場結合音樂與森林氣息的春日盛會。

圖／取自2026桃園桐花祭官網

特別整理出「13 條賞桐祕境」，包含大溪大艽芎古道、龍潭小粗坑古道以及蘆竹五酒桶山等。目前花況約開3成，預計4月下旬將迎來最壯觀的「滿開期」。

圖／取自2026桃園桐花祭官網

還能邊爬山邊尋寶，凡是加入活動官方 LINE 帳號進行電子集章，走訪指定步道就有機會把「任天堂 Switch 2」等豐富好禮帶回家。

2026 桃園桐花祭龍潭主場外，楊梅、大溪、蘆竹、龜山等5大行政區也將輪流舉辦「桐樂會」，且同步推出8條「客庄小旅行」，由專業導覽員帶路走訪老街與古道，品嚐最道地的客家料理。快把這篇存起來，想瞭解更多活動詳情可上官網查詢。

圖／取自2026桃園桐花祭官網

2026 桃園桐花祭

．活動日期： 2026/04/18（六）～ 05/09（六）

．主要地點： 桃園市客家文化館（龍潭區）、各區賞桐步道

．活動官網：https://hakkadata.tycg.gov.tw/26117/

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