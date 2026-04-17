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「日月潭環湖線」電動巴士啟動！ 打造低碳旅遊、無障礙服務全面升級

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「日月潭環湖線」從水社綜合商場出發，帶您輕鬆遊覽日月潭。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
「日月潭環湖線」從水社綜合商場出發，帶您輕鬆遊覽日月潭。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了提供全臺旅客更友善、便利的旅遊體驗，交通部觀光日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）宣布兩大旅遊升級喜訊：台灣好行「日月潭環湖線」電動巴士正式啟動，以及「日月潭好行主題網」成功取得無障礙網站標章，除了更加完善大日月潭觀光圈的交通路網外，也象徵日月潭邁向全族群友善旅遊的新里程碑。

▲「日月潭好行主題網」取得無障礙 AA 標誌，智慧友善觀光再升級。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲「日月潭好行主題網」取得無障礙 AA 標誌，智慧友善觀光再升級。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

▲日月潭文武廟氣勢磅礡，背山面湖，可於高處一覽日月潭美景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲日月潭文武廟氣勢磅礡，背山面湖，可於高處一覽日月潭美景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日管處表示，日月潭不僅為臺灣最具國際能見度風景區，更在去年通過複核，再次取得 Green Destinations（GD）國際銀質證等級。全新開通的「日月潭環湖線」以純電動大客車行駛，串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等重要核心景點，透過環湖線的串接，讓旅客無需頻繁換乘或煩惱停車問題，以最輕鬆、環保的方式遊覽日月潭，進而減少私人運具造成的碳排放。實踐永續低碳旅遊的目標。

▲日月潭最具特色的伊達邵碼頭，可於此品嘗原住民在地特色料理。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲日月潭最具特色的伊達邵碼頭，可於此品嘗原住民在地特色料理。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

數位平權是提升旅遊服務品質的重要環節，為了讓不同需求的旅客都能平等獲取旅遊資訊，「日月潭好行主題網」進行了整體介面改良，並正式通過「無障礙檢測標誌」認證。網頁在視覺設計上強化文字與背景的對比度，並將所有圖片內容提供替代文字，具備鍵盤操作能力，讓身心障礙族群或相關輔具使用者，都能透過手機或電腦輕鬆查詢即時公車動態、路線規劃及景點資訊，享受「資訊無障礙」的智慧便利。

▲日月潭纜車串接伊達邵和九族文化村，纜車上可一覽日月潭的米其林三星級湖景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲日月潭纜車串接伊達邵和九族文化村，纜車上可一覽日月潭的米其林三星級湖景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

遊客來到日月潭，不僅能搭乘環湖線輕鬆穿梭各景點，更可結合自行車環湖、搭乘高空纜車或乘船遊湖，以路、海、空、全方位視角感受日月潭之美。隨著各項設施與數位服務的不斷更新，不論是全家大小出遊、或是行動不便的旅客，都能在日月潭享受安全、舒適且無礙的旅程。歡迎多加利用大眾運輸工具，規劃一場自在的日月潭之旅。

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