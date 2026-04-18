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戀愛旅行正夯！逾5成台灣Z世代2026規劃與伴侶出國、54%特愛探索美食

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對台灣Z世代而言，只要吃得開心又放鬆，就稱得上是一趟完美的旅行 。　圖：Agoda／提供
對台灣Z世代而言，只要吃得開心又放鬆，就稱得上是一趟完美的旅行 。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 根據《2026旅遊展望報告》發現，台灣Z世代（泛指1997-2012年左右出生族群）在規劃旅行時，明顯偏好與伴侶同行的「浪漫之旅」。

▲有54%的台灣Z世代計畫與配偶或伴侶一同出遊，高出亞太平均13%。　圖：Agoda／提供
▲有54%的台灣Z世代計畫與配偶或伴侶一同出遊，高出亞太平均13%。　圖：Agoda／提供

報告進一步指出，台灣Z世代對海外旅遊的偏好尤為突出－2026年有46%計畫以海外旅遊為主，遠高於亞太平均的20%，展現強勁的出國動能。

86%台灣Z世代偏好至多停留一週的輕旅行

台灣Z世代偏好可配合他們忙碌生活型態的輕旅行：

・超過71%的台灣Z世代計畫在2026年旅行1至6次，只有11%預計旅行7次以上，顯示大部分的台灣Z世代旅客相較頻繁出遊，更偏好適中的旅行頻率。

・有86%的調查對象表示每趟旅行預計停留1至7天，不僅可快速充電，同時也能更彈性地在工作和學習間安排旅行。

台灣Z世代精打細算　旅遊規劃不馬虎

儘管台灣Z世代對海外旅遊充滿熱情，他們同時也十分重視 CP 值，並善於規劃旅遊細節。

・57%的台灣Z世代在選擇住宿地點時，將價格視為最重要的決定因素。

・對台灣Z世代而言，只要吃得開心又放鬆，就稱得上是一趟完美的旅行。有57%的台灣Z世代旅行是為了放鬆，另有54%是特別為了探索美食。

台灣 Z世代透過旅行展現價值認同

對台灣Z世代旅客來說，永續不再只是旅行中可有可無的加分項，而是每次旅行都必須達到的一項基本要求。所有參與調查的台灣 Z世代皆在2026旅行計畫中將永續評為「重要」或「非常重要」的決定因素，較亞太區平均還高出27%。這項數據顯示永續已深植於台灣Z世代評價旅行目的地和體驗的思維，使他們更傾向選擇可兼顧預算與個人價值觀的旅行方式。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「台灣Z世代在亞洲展現出獨特的旅遊樣貌。他們不僅引領『伴侶旅行』風潮，也透過精準規劃，在海外探索與價格考量之間取得平衡。Agoda 致力於提供多元的航班、住宿與活動選擇，支持這樣的旅行型態，讓台灣旅客能依照自身節奏與偏好，打造高 CP 值且具彈性的輕旅行體驗。」

Agoda 平台支持不同旅行風格和偏好，讓客製化的旅行規劃變得更加輕鬆。同時也與台北市政府觀光傳播局合作推出「來台北有好宿（Taipei Nice Stay）」活動，凡於即日起至04/30完成預訂，並於2026/07/31入住的住房訂單，皆可享有額外折扣；更多資訊請參考 Agoda App 或 Agoda「來台北有好宿」活動網站。

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