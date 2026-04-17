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14米「巨型博美犬」免費拍爆！ 屏東看海美術館《日常偏移》4/18登場 32件療癒柴犬水豚+台日聯展必朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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屏東最新打卡點來了！位於屏東車城海口港的看海美術館，即將從4月18日起推出全新台日藝術家聯展《日常偏移》，展期一路到7月19日！這次要用最萌的「毛小孩」攻佔你的手機記憶體，現場不僅有 32 件超療癒的動物雕塑，戶外更打造了高達 14 米的「巨型博美犬」充氣裝置，絕對是今夏最吸睛的海邊風景！

圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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14米巨型博美坐鎮！戶外打卡點必拍

圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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這次展覽最大的亮點，莫過於矗立在戶外的「巨型博美犬充氣裝置」！由日本藝術家佐野美里親自手繪、策展團隊精心製作，高達14米的龐大身軀與湛藍海景形成強烈對比，這隻超萌大博美坐在海邊看海的畫面，已經成為最新打卡熱點，展內展外一次拍個夠，IG、Threads直接洗版沒問題。

圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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台日藝術家聯手！32件療癒雕塑超好逛

圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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《日常偏移》展覽特別邀請台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里（Misato Sano）共同策劃。現場展出 32 件作品，透過兩位女性藝術家不同的文化視角，帶領觀眾在平凡生活中捕捉細微的情感。值得一提的是，本次還有 3 件由佐野美里專為屏東量身打造的全新力作，並首度公開珍貴的創作手稿，讓藝術迷能一窺作品從無到有的誕生過程。

柴犬、貴賓到水豚君！動物迷絕對瘋掉

圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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走進美術館，各色毛小孩的姿態保證讓狗派人士瘋掉！日本藝術家佐野美里以「狗」作為自我情感投射，創作出柴犬、貴賓犬、巴哥犬等多種狗狗造型，每件作品都透過不同姿態，凝結了依附、警覺、脆弱等內心情緒，像是一幅幅被凍結的心理風景，療癒指數直接爆表。

圖／翻攝屏東縣政府 傳播暨國際事務處臉書
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除了狗狗系列，台灣藝術家蔡潔莘則帶來紙漿雕塑作品，包括超可愛的水豚、袋鼠、變色龍與獨角獸等角色，生動呈現人與動物、自然之間的情感連結。她的創作融入環保理念，以低耗能、減少廢棄物的方式，讓紙漿獲得全新藝術生命，作品帶有幽默感，邀請大家在繁忙生活中慢下來，重新感受日常陪伴的溫度。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，看海美術館作為落山風藝術季的重要場域，一直致力於帶給民眾不同的視覺饗宴。展覽期間開放時間為上午10:00至下午18:00（每週二休館）。免門票的親民設定，不僅適合情侶約會，更是家長帶小孩放電的好去處。加上鄰近海口港美景，建議可以先看展、拍巨型博美，再到附近天空步道或海邊散步，完美一日遊療癒身心。

《日常偏移》台日聯展

．展覽日期： 2026年4月18日 – 7月19日

．展覽地點： 屏東看海美術館（海口港）

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