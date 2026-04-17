國旅準備復甦？2026旅遊交通補助「加碼4,500元」，高雄「海線潮旅行」搶灘親子客

過去幾年，國內旅遊受限於出國潮競爭及物價波動，市場一度陷入「寒冬」，低迷的買氣令不少業者苦不堪言。然而，邁入2026年後，隨著政府旅遊政策轉向精緻化與高額補貼，希望國旅能重新回溫。高雄觀光局近日釋出的「交通補助方案」更成為市場強心針，單筆車資最高可領 4,500元，成功吸引不少「預算族」重回國內風景區的懷抱。

五大漁鄉串聯 搶攻暖春觀光商機

高雄市政府觀光局正式啟動「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫。即日起至6月30日止，旅行社組團前往高雄海線的「茄萣、永安、彌陀、梓官、林園」等五行政區旅遊，符合條件即可申請每團4,500元的交通費補助。針對這波補助熱潮，高雄市府海線五區，推出「海線潮旅行」品牌，試圖以獨特的漁村文化與自然生態，希望可以在競爭激烈的國旅市場中脫穎而出。

圖／高雄觀光局提供

高雄市觀光局指出，不同於市區的繁華，海線地區擁有豐富的「慢活」資源。以茄萣區為例，除了興達港觀光漁市的熱鬧鮮味，茄萣濕地更是黑面琵鷺等候鳥的重要棲息地，適合親子共同進行環境教育；被譽為「石斑魚故鄉」的永安區，則以獨門的「鑽石水」養殖技術聞名，現撈的海味料理成為老饕們不遠千里的動力。

圖／高雄觀光局提供

數位科技助攻 互動體驗升級

為了擺脫傳統旅遊的沉悶感，今年高雄更結合數位轉型，於官方旅遊App「高雄GO！」推出互動任務。遊客只要前往指定的海線景點完成數位集點，即可參與抽獎，有機會帶走超人氣吉祥物「高雄熊」的限量文創商品。

補助是誘因 體驗是關鍵

旅遊業界分析，2026年是國旅轉型的關鍵年。儘管交通補助高達4,500元能有效提升出遊意願，但長期來看，如何像高雄海線這樣，將「漁港鮮味」與「自然保育」深度結合，才是留住旅客的關鍵。隨著補助方案陸續上路，預計今年上半年將湧現一波環島與深度旅遊的熱潮，帶動基層經濟復甦

圖／高雄觀光局提供

活動資訊

• 補助資訊：2026年度國旅交通補助已開放申請，詳情請洽觀光署官網。

• 海線推薦：林園區紅樹林生態區、彌陀區漯底山自然公園。

• 數位任務：下載「高雄GO！」App參與「海線潮旅行」神秘任務抽獎。

圖／高雄觀光局提供

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