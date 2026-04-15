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萬豪直營！ 新北新地標「台北板橋馥華艾美酒店」今夏開幕亮點 高空泳池、發光酒吧、房內還可看台北101

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北板橋馥華艾美酒店提供
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全台首間萬豪直營艾美！ 萬豪國際集團正式插旗新北，備受矚目的「台北板橋馥華艾美酒店」即將於今年夏天正式開幕。是全台首間由萬豪集團「直營」的艾美酒店（Le Méridien），由紐約與國際頂尖團隊操刀，打造出超夢幻的「光盒子」建築語彙，部分房型甚至能直接遠眺台北 101，更以31層樓的高度傲視板橋天際線。

圖／<a href='/search/tagging/1013/台北板橋馥華艾美酒店' rel='台北板橋馥華艾美酒店' data-rel='/1013/251485' class='tag'><strong>台北板橋馥華艾美酒店</strong></a>提供
圖／台北板橋馥華艾美酒店提供

紐約建築名師操刀！18樓「光盒子」美翻天

圖／台北板橋馥華艾美酒店提供
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「台北板橋馥華艾美酒店」建築由曾打造台北雙星、紐約 Pier 57 的 HANDEL ARCHITECTS LLP 紐約漢德建築事務所規劃。設計核心為「Connect 連結」，最吸睛的亮點莫過於18樓的建築語彙「光盒子」，透過通透的建築立面，入夜後宛如城市中閃耀的寶石。

結合板橋在地脈動　室內大玩「法式優雅」

圖／台北板橋馥華艾美酒店提供
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圖／台北板橋馥華艾美酒店提供
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由國際知名設計公司 BLINK Design Group 主理人 Clint H. Nagata 負責室內設計，團隊巧妙將板橋的街廓紋理、歷史建築元素與艾美品牌特有的法式優雅融合。空間內隨處可見流暢的對稱線條與拱形元素，更集結了14位國內外藝術家的作品，像是入口處賴冠仲的雕塑《Embrace》、大廳王九思的互動裝置《Finding Neverland》，讓住客彷彿置身於一間摩登當代美術館。

精彩美食餐飲空間　從花園午餐到高空發光酒吧

圖／台北板橋馥華艾美酒店提供
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圖／台北板橋馥華艾美酒店提供
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飯店1至4樓規劃為「花漾 BELLE ÉPOQUE BRASSERIE」：全日餐廳以亞熱帶花園為意象，主打西式美味與度假氛圍。「茉莉苑 JASMIN」：將板橋昔日的茉莉花香記憶入菜，提供精緻的粵菜體驗。「北緯二十五 LATITUDE 25」：大廳酒廊白天提供精品咖啡，入夜後化身都會紳士風酒吧。「LUMI BAR」：位於18樓，與「光盒子」設計相互輝映，是享受高空美景與特調的最新去處。

圖／台北板橋馥華艾美酒店提供
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31樓高空視野　101與山景盡收眼底

客房樓層分布高樓層優勢，讓視野極其開闊。多數房型可以遠眺翠綠山景，特定房型更能直擊台北101，讓壯闊的城市天際線成為住房的背景。此外，18 樓還設有高空室內泳池、24小時健身房及三溫暖，提供旅客在繁忙都市中一處高空的靜謐避風港。

預定今夏開幕，確切日期仍待官方公告，但酒店總經理康傑男（Dario Congera）表示，非常期待將艾美「品味美好生活」的品牌精神帶入板橋，讓旅行不再只是移動，而是藝術與文化的融合體驗！

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台北板橋馥華艾美酒店 酒店 萬豪國際集團

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