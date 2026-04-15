「貓空纜車」4月20日起停駛檢修！6月再休20天上山先看時間
準備搭貓空纜車上山賞茶景的旅客要留意最新營運調整。台北捷運公司公告，2026年將安排兩段停駛時程進行設備維護，分別落在4月與6月，建議近期有規劃貓空行程的民眾，務必避開停運期間，以免影響旅遊安排。
首先登場的是短期保養作業，時間為4月20日至4月24日，共5天暫停營運，並預計於4月25日恢復服務。接著進入年度重點檢修期，將自6月8日一路停駛至6月28日，長達21天，並於6月29日重新開放。兩階段停運性質不同，前者偏向纜索調整與例行檢測，後者則屬全面性歲修工程。
台北捷運公司說明，纜車系統長時間運轉後，鋼索會因張力與使用頻率產生變化，因此需透過裁剪與檢測維持穩定；而年度檢修則會深入檢視驅動系統、馬達與傳動設備，確保整體運行安全。透過分段維護，也能降低對旅遊人潮的衝擊。
若剛好遇上停駛期間，民眾仍可利用替代交通上山，例如從動物園周邊轉乘棕15、小10（含區間車）或貓空遊園公車等路線，依然能前往茶園步道與景觀餐廳。建議出發前先確認營運資訊與交通方式，彈性調整行程，玩得更安心也更順暢。
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