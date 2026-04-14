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賞螢遵守三不一該！ 桃園賞螢季將登場 跟著《2026北橫賞螢地圖》追螢光

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▲《2026北橫賞螢地圖》公布。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
▲《2026北橫賞螢地圖》公布。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳表示，隨著春意漸濃，4月中旬起北橫公路即將迎來年度最夢幻的生態盛事！今年《2026北橫賞螢地圖》調查桃園北橫一帶的螢火蟲棲息地，並整合周邊地標導引，方便遊客精確定位。歡迎國內外旅客按圖索驥，在日落後走進大溪與復興區的純淨山林，親身體驗點點螢光交織而成的「黑夜精靈」圓舞曲！

遊客跟著螢光感受最夢幻的北橫夜晚。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
遊客跟著螢光感受最夢幻的北橫夜晚。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

《2026北橫賞螢地圖》：從石門水庫到羅馬公路的尋光之路

桃園北橫一帶生態環境優越、低污染，賞螢熱點分布極廣，自大溪區延伸至復興區皆能尋獲螢光蹤跡。今年度最佳賞螢期間預計落在4月中旬至5月上旬，其中4月下旬將迎來螢火蟲數量的高峰，並以「黑翅螢」為大宗。

螢火蟲多於日落後陸續現身，活躍時間約持續至晚間20:00，常見於草叢或水源周邊進行交配與產卵。熱門觀察點包含：石門水庫溪洲公園、百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道、枕頭山步道、角板山行館園區、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、溪口部落、小烏來風景特定區及羅馬公路等步道或開放園區。由於賞螢範圍遼闊，建議遊客可參考地圖標示的周邊地標進行定位。

此外，為推廣深度生態教育並確保夜間山區安全，北橫沿線部分合法農場、民宿及特色餐飲業者，有提供專業生態導覽與帶看服務。若計劃前往北橫1日遊或2日遊深度體驗的旅客，建議出發前先行搜尋並電洽在地相關合法業者，確認開放時間、收費標準、導覽細節及周邊交通資訊，以確保行程順暢。

▲黃緣螢。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
▲黃緣螢。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

賞螢遵守三不一該原則，共同守護脆弱生態

局長陳靜芳最後強調，螢火蟲是環境監測的重要指標，棲地維護極為不易，請遊客務必遵守以下賞螢規範，當個友善的觀察者：

① 不喧嘩：螢火蟲對聲音極為敏感，請保持安靜，避免影響其棲息及他人的觀察體驗；

② 不捕捉：螢火蟲生命短暫，任何觸碰或捕捉皆可能導致其受傷或干擾交配；

③ 不照射：強光（包含手電筒、閃光燈、手機螢幕等）會使螢火蟲視線受阻，導致無法順利尋偶；

④ 若必須使用手電筒，請務必包覆紅色玻璃紙，且光源僅限照射路面，嚴禁直射或平射草叢。

戶外賞螢安全裝備建議

除了守護螢火蟲，遊客的自身安全與防護同樣重要，出發前請備妥以下裝備：

① 穿著長袖衣褲：山區入夜後氣溫較低，且草叢蚊蟲較多，穿著長袖衣物可有效防蚊蟲叮咬及草木割傷；

② 不穿夾腳拖與涼鞋：賞螢熱點多位於山區步道或近水區域，路面濕滑且夜間視線不佳，請務必穿著具防滑功能的包鞋或運動鞋，切勿穿著夾腳拖、涼鞋或高跟鞋，以防滑倒或遭受蛇蟲侵擾；

③ 備妥雨具與保暖外套：春季山區天氣多變，建議隨身攜帶輕便雨具與防風外套，以應對突發的降雨或低溫。

最新《2026北橫賞螢地圖》請至「桃園市政府風景區管理處」官網或臉書粉專「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」查詢。

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