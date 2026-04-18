不只是咖啡香！ 漫遊175咖啡公路，解鎖國宴精品與山中偶戲的人文風景

【圖／文：田欣雲】

每年秋冬，當涼爽的山風拂過台南東山區的山巒，便是175咖啡公路最迷人的時節。東山栽培咖啡的歷史可追溯至日治時期，由當時在咖啡試驗農場工作的曾綠波先生，將阿拉比卡品種咖啡苗帶回崁頭山試種，成為東山咖啡的濫觴。那些沉寂一時的咖啡栽植，近年在農人的復育下重獲新生，促成了今日這條全長約20公里、咖啡館林立的「175咖啡公路」。

值得驕傲的是，這股縈繞山林間的香氣，除了吸引遊客駐足啜飲，還一路飄進了總統府！憑藉著優異的種植技術與烘焙工藝，東山咖啡曾多次在精品咖啡評鑑中脫穎而出，通過國際級認證外，更獲選為520總統就職國宴的指定飲品 。從公路旁的農家好滋味，躍升為代表台灣、款待外賓的國宴級精品，東山咖啡用滴滴香醇的琥珀色美飲，訴說著這片土地的精彩故事。





國宴級加冕 從仙公廟紅到國際的咖啡傳奇

在東山的精品咖啡地圖中，「崁頭山紅楓咖啡」絕對是個響亮的名字。酗咖啡或迷戀精品咖啡的粉絲或許還記得，早年到仙公廟（崁頭山孚佑宮）二樓品嘗咖啡的時光，那裡曾是曾如楓、郭俊宏與家人經營二十多年的起點。為了提供更優質的環境，他們將據點搬遷至175咖啡公路15.3K處，在這片更開闊的場域，續寫他們的咖啡故事。

▲冰鎮後的精品咖啡，能呈現與溫熱狀態不同的酸度與口感。

這裡出品的每顆豆子，都承載著老闆對品質近乎苛求的堅持。憑藉著優異的田間管理與後製技術，崁頭山紅楓咖啡成為台灣首座獲得CQI（國際咖啡品質協會）認證的咖啡莊園，連續十餘年榮獲精品咖啡評鑑大獎，2024年更突破自我，以日曬藝伎拿下86.25高分。這份實力，讓它不僅成為520總統就職國宴的指定用豆，更曾躍上華航機上餐飲，成為代表台灣款待世界的味道。

想買最具台灣特色伴手禮？推薦他們自家出品的「520國宴指定咖啡」；想現場品飲，可點上一杯老闆手沖SL34，那層次豐富的酸甜果香在口中綻放，搭配老闆娘手作的法式甜點，便能理解為何這杯咖啡能從山野廟宇，一路飄香至國家級宴席。

▲郭俊宏手沖自家種植的藝伎咖啡饗客。

▲崁頭山紅楓咖啡推出國宴咖啡掛耳包。





掌中有乾坤 台南最高咖啡廳看好戲

有「台南最高景觀咖啡」美譽的「五隆園咖啡民宿」，近700米的海拔高度，賦予它無可匹敵的視野，天氣好時甚至能遠眺澎湖花火節時璀璨的火樹銀花。然而，五隆園最迷人的不只限風景，還有老闆李紂賢深厚的文化內涵。身為「五隆園掌中劇團」團長，他將傳統布袋戲藝術巧妙地融入了這間山中民宿，讓來自海內外的訪客，都能體會到掌中戲的文化之美。

▲老闆李紂賢現場操偶，展現傳統布袋戲的魅力。

在五隆園，喝咖啡是場多重感官的饗宴：你可以在視野開闊的半戶外露台上，一邊大啖皮脆肉嫩、還帶有土肉桂香氣的風味肉桂桶子雞（需預約），一邊欣賞老闆即興演出的布袋戲；想喝下午茶也不是問題，與東山咖啡最速配的除了香濃「英國女士乳酪蛋糕」，也推薦使用柴燒龍眼乾加關廟土鳳梨做內餡的「龍鳳酥」，另有禮盒包裝，好吃不膩口。

▲風味肉桂桶子雞在雞腹內塞入土肉桂葉，出爐香氣四溢。

▲來五隆園咖啡民宿不只可用餐，還能享受精緻下午茶。

李團長不僅操偶技藝精湛，說起布袋戲歷史與角色典故更是滔滔不絕，讓這項原本覺得有距離感的傳統技藝，霎時變得親切生動起來。夜宿於此，除了能獨享滿天星斗與百萬夜景，更能在那一聲聲鏗鏘有力的口白中，感受台灣傳統文化與現代休閒生活碰撞出的獨特火花。





店家資訊

崁頭山紅楓咖啡

地址：東山區南勢里大洋7-1號

電話：0919-134-377

消費：精緻東山咖啡150元，限量東山冠軍日曬咖啡300元。禁止攜帶外食，過年期間低消90元





地址：台南市東山區高原里李子園108-4號

電話：0922-789-639

時間：週三、四店休，假日用餐提早3至7天預約

消費：風味肉桂桶子雞650元，龍鳳酥禮盒8入580元





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