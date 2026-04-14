香港航空「春季旅展」限時登場 台北出發多航點享專屬優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空宣布「春季線上旅展」正式展開，推出專屬折扣碼「HXSP26」，凡由台北出發前往亞洲及長程熱門航點的旅客，購買單程或來回機票皆可享有10%優惠。活動涵蓋香港、中國大陸、溫哥華、雪梨、墨爾本、峇里島及塞班島等多個目的地，讓旅客能以更優惠的票價完成春季出遊計畫。 獨家轉機福利，經濟艙也能享受貴賓室 除了票價折扣外，香港航空更推出獨家轉機禮遇。凡搭乘香港航空航班經香港轉機前往溫哥華、雪梨或墨爾本的旅客，即使持有經濟艙機票，也能免費享受「Club Autus」貴賓室服務。此舉不僅提升旅客的中轉體驗，也展現航空公司對乘客舒適度的重視。相關條款與細則已於官網公布，旅客可進一步查詢以掌握完整資訊。 多元航點，滿足旅行想像 香港航空「春

2026-04-14 08:00