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香港航空「春季旅展」限時登場 台北出發多航點享專屬優惠

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香港航空春季線上旅展開跑，多個航點皆享專屬折扣碼優惠。　圖：shutterstock／來源
香港航空春季線上旅展開跑，多個航點皆享專屬折扣碼優惠。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空宣布「春季線上旅展」正式展開，推出專屬折扣碼「HXSP26」，凡由台北出發前往亞洲及長程熱門航點的旅客，購買單程或來回機票皆可享有10%優惠。活動涵蓋香港、中國大陸、溫哥華、雪梨、墨爾本、峇里島及塞班島等多個目的地，讓旅客能以更優惠的票價完成春季出遊計畫。

▲優惠航點涵蓋香港、中國大陸、溫哥華、雪梨、墨爾本、峇里島及塞班島等多個目的地。　圖：shutterstock／來源
▲優惠航點涵蓋香港、中國大陸、溫哥華、雪梨、墨爾本、峇里島及塞班島等多個目的地。　圖：shutterstock／來源

獨家轉機福利，經濟艙也能享受貴賓室

除了票價折扣外，香港航空更推出獨家轉機禮遇。凡搭乘香港航空航班經香港轉機前往溫哥華、雪梨或墨爾本的旅客，即使持有經濟艙機票，也能免費享受「Club Autus」貴賓室服務。此舉不僅提升旅客的中轉體驗，也展現航空公司對乘客舒適度的重視。相關條款與細則已於官網公布，旅客可進一步查詢以掌握完整資訊。

多元航點，滿足旅行想像

香港航空「春季線上旅展」提供旅客滿足所有旅行想像，涵蓋短程與長程多元選擇。台北出發的旅客可輕鬆規劃香港與中國大陸文化之旅，也能前往加拿大或澳洲展開深度旅行；峇里島與塞班島則是度假愛好者的理想選擇，兼具自然美景與休閒氛圍。

提早規劃，掌握最佳時機

隨著春季旅遊旺季到來，香港航空提醒旅客把握限時優惠，及早透過官網完成訂票，以確保心儀航班與座位。專屬折扣碼「HXSP26」象徵著春季出遊的最佳契機，無論是探索亞洲城市、跨洲旅行，或是度假休閒，都能在這波旅展中找到合適方案。旅客若能善用此次優惠，不僅能節省旅費，更透過轉機貴賓室體驗提升旅程品質，享受更舒適、更完整的旅行體驗。

※香港航空中轉免費貴賓室體驗產品條款及細則 

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