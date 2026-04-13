冰島航空「誠徵最差攝影師」！獲選享免費冰島10日遊、獎金5萬美元 符合「這些條件」中率更高

冰島航空「誠徵最差攝影師」掀起熱議！冰島航空最新發起一項活動，徵求拍照技術極差的人免費玩冰島，符合「這些條件」更有機會脫穎而出。

圖／冰島航空提供

冰島航空最新啟動「徵求糟糕攝影師」活動，被選中不僅能擁有10天冰島之旅，差旅費用還將全數報銷，拍攝作品還能獲得50,000美元獎金，並在全球宣傳活動中出現，獎勵好到在各大社群發酵引發高度討論。

該活動報名申請至4/30，冰島航空特別寫出幾項條件更有機會獲選，除了必須沒有專業的攝影背景外，像是對學習攝影沒有特別的興趣、使用手機或基本相機時不會想太多、經常對自己的照片感到失望、偶爾驚訝於自己拍的照片還不錯等特殊條件。此外，官方也要求希望能找到年滿21歲、愛探險且具備良好體能、沒有犯罪記錄，並能夠在2026年6月出遊最多10天者，更多活動詳情以官網公告為準。

不少台灣網友看到該活動後紛紛表示「第一次覺得有個活動這麼適合我」、「終於可以報名了」、「終於有攝影競賽讓我有信心」令人會心一笑。雖然是徵求糟糕攝影師，但其活動的初衷為「我們想證明，即使是攝影技術最差的人也能拍出很棒的冰島照片」，同時這項活動也另類出圈，為冰島航空宣傳提高話題聲量。

冰島航空「徵求糟糕攝影師」官網頁面：https://reurl.cc/Q2e8gZ

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