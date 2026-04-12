免門票「紓壓聖地」！苗栗「7000坪香草田」變身浪漫紫花海 最香「薰衣草花季」就在這裡
免門票拍爆「薰衣草花季」！苗栗人氣香草田迎來新一年的「薰衣草花季」，預計開放至5月底，去過的人分享「薰衣草很香」、「品種獨特，香味很紓壓」。
苗栗紓壓聖地「葛瑞絲香草田」正值2026薰衣草花季，占地約7,000坪且免費參觀，能夠輕鬆走進紫色香氛花海，都是由園主精心栽植的心血結晶，除了迎面而來的美麗紫花海景象，同時會飄來陣陣花香，打造視嗅覺的雙重體驗。此外，園區也有浪漫打卡造景，像是大型愛心花環、軟萌泰迪熊與今年新登場的兔兔裝置，為薰衣草田的雅緻增添一分童趣。
需注意的是，薰衣草花季自3月起登場，香草田約開放至5月底，花況則依氣候有所變動，建議盡早出發以免向隅喔。
葛瑞絲香草田
地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號
營業時間：9:30-16:30
門票：免費參觀
粉絲專頁：https://www.facebook.com/grace2me
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