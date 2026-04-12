免門票「紓壓聖地」！苗栗「7000坪香草田」變身浪漫紫花海 最香「薰衣草花季」就在這裡

【FunTime小編群】每年的三四月，就是全台灣民眾群起沸騰的時候，因為大甲媽祖遶境進香活動就要熱鬧展開啦！只要是媽祖遶境經過的鄉鎮，各地民眾都會熱情的參與，每一年的參與人數更是逐年飆高，如此盛大的活動，在參加前一定有很多需要準備跟知道的事情，下面就跟FunTime小編一起來看看，參加大甲媽祖遶境，需要知道的幾件事吧！

2026-04-10 11:30