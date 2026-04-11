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「高雄萬豪旅展」限時開搶！住宿下殺3折、1晚每人1875元含早餐，爽吃Buffet下殺最低715元

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／高雄萬豪酒店提供
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搶攻春夏旅遊檔期，高雄萬豪酒店宣布加入「2026 ATTA台中國際旅展」行列，並祭出線上線下雙軌優惠。旅客不用人擠人，4月13日上午10點起即可透過官網搶先開跑線上旅展，一路延續至4月27日，主打住宿券最低下殺約3折，輕鬆用親民價格入住五星飯店，為下一趟旅行先卡位。

圖／高雄萬豪酒店提供
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本次主打的住宿優惠中，雙人房專案最低5,500元起，適合情侶或好友輕旅行；而鎖定家庭客群的「萬豪闔家歡」專案更是話題焦點，入住家庭房含四客自助早餐，優惠價7,500元，換算下來每人僅1,875元，還能享受早餐吃到飽的度假儀式感。專案適用於週日至週五，若選擇週六或連續假期入住，則需加價2,000元，彈性規劃假期依舊划算。

圖／高雄萬豪酒店提供
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除了住宿，館內餐飲同樣推出吸睛折扣。「豪享自助餐廳」平日午餐推出買十送二優惠，12張套券10,450元，或選擇買二十送五方案，25張只要20,900元，平均每客約836元，就能享受豐盛自助饗宴；主打健康蔬食的「京享蔬食百匯餐廳」亦推出平日午晚餐買十送二，優惠價8,580元，折算每客約715元，另有假日套券8折選擇，滿足不同用餐需求。

圖／高雄萬豪酒店提供
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實體旅展將於4月24日至4月27日在台中國際會展中心登場，高雄萬豪也將進駐現場攤位，提供民眾近距離了解各項優惠內容。無論是想提前規劃度假行程，還是囤好餐券犒賞自己，這波限時促銷都相當有感。業者也提醒，熱門票券數量有限，建議開賣當天準時上線搶購，才不會與高CP值優惠擦身而過。

圖／高雄萬豪酒店提供
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