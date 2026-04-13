麗星郵輪岸上觀光好好玩 串聯日韓特色港口 一次旅行多元探索

【文・旅報傳媒】

初春海風微涼，自基隆港登上探索星號，一場6天5夜的日韓航程正式展開。深耕亞洲市場逾30年的麗星郵輪，2026年持續以台灣為母港全面布局，升級船上、娛樂與餐飲體驗。

此次特別於3月初邀請媒體實地登船，從海上娛樂到岸上觀光，全方位感受郵輪假期的魅力。航程串聯日本、韓國多個特色港口，透過精選岸上行程與船上多元設施，打造兼具放鬆與探索的旅遊節奏，展現麗星郵輪迷人的度假風貌。

「探索星號」約可容納2,000名旅客，屬於規模適中的郵輪，在舒適度與機動性之間更容易取得平衡。除了船上規劃豐富娛樂設施、國際美食、分齡活動外，多元的岸上觀光亦是吸引人一玩再玩的亮點之一，無論親子家庭或熟齡旅客皆能找到適合的度假行程。

6天5夜日韓中天數航程 比別人多玩一點

而隨著旅遊型態轉變，郵輪已不再只是單純的海上度假載具，而是進化為串聯多個目的地的移動式旅遊平台，其中「岸上觀光」更成為左右整體體驗的關鍵環節。透過完善規劃的行程設計，旅客能在一趟航程中走訪不同城市，從日本歷史街區到韓國潮流文化場景，實現一次旅行、多元探索的價值。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星在岸上觀光產品設計核心上重新建構旅遊節奏與體驗層次，關鍵就是「比別人多玩一點」。以中天數行程6天5夜日韓航程為例，多數郵輪多停靠2個港口，而麗星郵輪則安排3個停靠點，串聯日韓航線，提升區域旅遊的完整性與豐富度。能實現此差異化優勢，來自於船舶航速與航線調度的靈活性，使整體行程更具效率，也讓旅客在有限天數內獲得更飽滿的旅遊體驗。透過「船上放鬆、岸上探索」的節奏安排，營造動靜交錯的旅遊步調，進一步提升整體滿意度。

【左圖】沖繩國際通是集結美食、購物與在地文化魅力的熱鬧街區。 【右圖】麗星郵輪岸上觀光團隊擁有專業的接待經驗。

安全第一但保有替代體驗 展現高度應變能力

此次6天5夜日韓航程中，因海象不穩影響，釜山領港服務臨時暫停，原訂靠港計畫被迫取消。然而，麗星郵輪隨即也展現高度即時應變能力，迅速調整航線，改停靠日本九州佐世保，讓旅客仍能順利下船觀光，維持行程完整性。此一調度不僅涉及取消原先釜山岸上行程，包含交通、導覽與餐飲等預訂資源，更須在短時間內於新港口重建整套接待服務，考驗整體協調效率。

面對突發狀況，麗星亦同步提出補償方案，包括升級免費餐廳菜單、每房提供郵輪消費金台幣1,600元，以及後續航程折扣優惠與釜山行程全額退款等，展現對旅客權益的重視。多數旅客對此安排表達理解，認為在安全優先前提下，仍能保有替代體驗，反映出旅客對麗星郵輪彈性調度與服務品質的肯定。

《🚢岸上觀光推薦行程🚢》

停靠點 ➊ 佐世保 海灣群島與自然奇景

九十九島 ⮕ 五番街購物中心（午餐） ⮕ 西海橋漩渦奇景

【左圖】九十九島 【中圖】五番街購物中心 【右圖】西海橋遠眺漩渦奇景

踏上佐世保，迎面而來的是清新海風與港灣城市的悠閒節奏。首先來到如畫般的九十九島，搭上「珍珠皇后號」出海，站在船頂展望點遠眺，一座座小島散落在蔚藍海面上，宛如走進風景明信片。

接著轉往五番街購物中心，在港灣海景陪伴下輕鬆用餐，同時藥妝、服飾與生活雜貨一應俱全，讓人不知不覺就滿載而歸。午後來到西海橋，正逢潮汐交會的時節，橋下漩渦翻騰，氣勢十足，現場觀看更是震撼。從療癒海景到自然奇觀，一整天節奏輕快又充滿驚喜。

【左圖】九十九島遊覽船「珍珠皇后號」 【中圖】烤牡蠣小吃 【右圖】西海橋一帶偶遇綻放的河津櫻

停靠點 ➋ 長崎 異國文化與城市風情

長崎企鵝水族館 ⮕ 稻佐山展望台稻佐山觀光飯店（午餐） ⮕ 新地中華街

【左圖】長崎企鵝水族館 【中圖】從稻佐山山頂眺望長崎港 【右圖】飯店日式定食午餐

來到長崎，濃厚的歷史與異國氛圍撲面而來。第一站造訪長崎企鵝水族館，看著企鵝搖搖擺擺地走動、悠游水中，療癒指數瞬間滿分。這裡匯集全球18種企鵝中的9個品種，飼養數量約170隻，是日本擁有最多企鵝種類的水族館之一。透過多樣展示與環境設計，讓遊客能近距離觀察不同企鵝的生活習性與自然生態樣貌。

登上被評為世界新三大夜景的絕佳地點稻佐山展望台，雖然來的時間是白天，但仍絲毫不影響將整座港灣城市景致盡收眼底的美景。午後漫步日本三大中華街之一的長崎新地中華街，色彩繽紛的街道與熱鬧店家交織出獨特風情，邊吃邊逛，最能感受長崎多元文化的魅力。

【左圖】稻佐山展望台 【中圖】新地中華街 【右圖】長崎蛋糕

停靠點 ➌ 沖繩那霸 購物好去處

沖繩豐崎iias購物中心 ⮕ 國際通散策 ⮕ 晚餐島唄と沖縄料理

【左圖】沖繩iisa購物中心 【中圖】沖繩國際通 【右圖】傳統民謠

岸上觀光的最後一站來到來到沖繩那霸，陽光與海風交織出輕鬆度假氛圍。首先前往iias沖繩豐崎購物中心，這座大型複合式商場鄰近海岸，匯集國際品牌、餐飲與娛樂設施，是近年沖繩熱門據點之一。

徬晚時分走進全長約1.6公里、被稱為「奇蹟一哩」街道˙的熱鬧國際通，各式伴手禮、沖繩限定商品與街頭小吃令人目不暇給，邊走邊吃最過癮。夜晚於「島唄と沖縄料理」用餐，在現場民謠演出中品嚐道地料理，像是苦瓜炒豆腐、沖繩紫薯與海菜天婦羅等，用餐同時隨著音樂節奏輕輕搖擺，讓人徹底沉浸在沖繩的熱情與魅力之中，為旅程畫下充滿餘韻的句點。

【1】人氣伴手禮紫薯派 【2】沖繩料理海菜天婦羅 【3】美味軟嫩的角煮與紫薯餅 【4】苦瓜炒豆腐

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